По подсчетам Самарастата, зарплата выросла на 6,2%

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Больше всего, по данным Самарастата, зарабатывают сотрудники воздушного и космического транспорта (91,2 тыс. рублей) производства кокса и нефтепродуктов (66,2 тыс. рублей), а также на оказании услуг трубопроводного транспорта (67,9 тыс. рублей). Самая низкая средняя зарплата — у лиц задействованных в пошиве одежды (10,2 тыс. рублей).