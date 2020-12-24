По городам и селам Самарской области курсирует уникальный передвижной технопарк

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В этом году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, заработал уникальный передвижной технопарк - «Мобильный кванториум», где дети под руководством наставников изучают возможности современной развивающейся цифровой среды.

Это миниатюрная лаборатория «на колесах», внутри которой обустроен многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, в числе имеющейся техники - современные компьютеры, 3d-принтеры, лазерный гравер.

«Для саморазвития мне было интересно, особенно собирать роботов. Это было увлекательно. Наш класс и все учащиеся школы получили море положительных эмоций, нам понравилось. И мы очень рады, что есть такую возможность», - рассказывает десятиклассница Александра Бородаева.

Передвижной технопарк оснащен всем необходимым для обучения детей в комфортных условиях: системой автономного отопления, кондиционирования, освещения, вентиляции, энергообеспечения с бортовым вводом для подключения внешней сети, спутником для подключения к мобильному интернету.

Обучение в «Мобильном кванториуме» предполагает 3 этапа работы в каждом населенном пункте. В этом году занятия состоялись в шести районах: Кинельском, Сергиевском, Большечернгиговском, Волжском, Богатовском, Нефтегорском. Передвижной комплекс никогда не пустует, его посетили сотни детей.

«Было очень интересно послушать какие виды программирования бывают, какие языки программирования есть. Как учиться создавать свои мультфильмы. Как устроены виар-очки, компьютеры, другая техника», - делится впечатлениями шестиклассник Егор Рекунов.

Обучение осуществляется по нескольким направлениям, или «квантумам». В IT-квантуме осваивают современные языки программирования, используя самые популярные и актуальные платформы с необходимым функционалом. Геоквантум создан для изучения основ аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-объектов, управления беспилотными летательными аппаратами. Аэроквантум дает школьникам знания по аэродинамике, радиоэлектронике, программированию микроконтроллеров. В VR-квантуме детей учат работать в виртуальной реальности - моделировать ситуации, просчитывать последствия и находить эффективные решения.

«Мы здесь представляем все те технические направления, которые сейчас необходимы в России. И те ребята, которые будут с детства заниматься ими, возможно, потом станут операторами беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас в нашем народном хозяйстве используются с большим успехом», - рассказывает наставник передвижного технопарка «Мобильный Кванториум» Андрей Троцкий.

Вся общероссийская система мобильных технопарков направлена на выявление и сопровождение талантов в сфере инженерных и технических специальностей. Педагоги «Мобильного кванториума», знакомя школьников с возможностями современной техники и оборудования, выполняют большую профориентационную работу. Узнавая о прикладных дисциплинах и профессиях, за которыми будущее, школьники могут заблаговременно сориентироваться в собственных предпочтениях.

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства