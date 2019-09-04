Плотность костной ткани можно проверить в Политехе

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– Это исследование играет важную роль в выявлении остеопароза на ранней стадии, когда переломов еще нет, – говорит врач-ревматолог высшей категории, к.м.н. Ирина Шафиева. – Используя этот метод, можно увидеть потерю даже 2% костной массы, что позволяет наблюдать за течением заболевания в динамике.Анализ проводится на аппарате Hologic Discovery – единственном в Самаре. Кроме результата анализа, в Политехе можно получить и консультацию врача-ревматолога.Исследование и прием проводится по предварительной записи по телефону (846) 267-12-30. Кабинет находится в здании бассейна СамГТУ на ул. Лукачева, 29 и работает в будни с 8.00 до 17.00, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ