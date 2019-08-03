Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 3 августа, 14:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/08:
USD 64.64
0.81
EUR 71.71
1.24
Новости /  Общество /  Социум  

Племянница сообщила об обсуждении со Скрипалем его проблем со здоровьем

3 августа 2019 14:04
6
Виктория Скрипаль рассказала, что Сергей Скрипаль говорил со своей матерью Еленой, которая живет в Ярославле.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня поговорил по телефону со своими родственниками, проживающими в России. Эту информацию подтвердила РБК племянница Сергея Скрипаля Виктория.

«Сказал, что в Россию не собирается возвращаться. Здоровье — лечится. [Сказал, что] здоровье у него пошатнулось», — заявила она. По ее словам, сами родственники не могут связаться с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, так как «у него разовые телефонные номера».

«Он просто сказал, что ему дают позвонить. Я откуда знаю, кто. Меня на территорию Великобритании не пускали», — ответила Виктория на уточняющий вопрос, кто именно дает Сергею Скрипалю телефон.

В пятницу, 2 августа, Виктория Скрипаль сообщила ТАСС, что Сергей Скрипаль говорил со своей матерью Еленой, которая живет в Ярославле. «Рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, что обследования каждый месяц проводит, находится на территории Великобритании», — рассказала она. Племянница Скрипаля также уточнила, что родственники никому раньше не афишировали этот звонок.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили российские спецслужбы боевым нервно-паралитическим токсичным веществом «Новичок». В Москве все обвинения отрицают.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 августа 2019  12:09
На трех самарских пляжах вода не соответствует норме
На трех самарских пляжах вода не соответствует норме
Рекомендовано ограничить купание на указанных пляжах. Социум
101
3 августа 2019  10:49
В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
Не бросайте непотушенные спички или сигареты! Социум
114
2 августа 2019  22:01
Земельный участок под строительство новой школы окончательно перешёл из федеральной в муниципальную собственность.
Школе на 5-й просеке - быть!
Земельный участок под строительство новой школы окончательно перешёл из федеральной в муниципальную собственность. Социум
260
Весь список

Здравоохранение
3 августа 2019  12:16
Самарцам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь
Самарцам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь
Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Здравоохранение
99
2 августа 2019  17:34
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города Тольятти.
В онкологический диспансер поступила первая партия оборудования по нацпроекту «Здравоохранение»
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города... Здравоохранение
313
2 августа 2019  11:11
В Самарской области возник дефицит донорской крови
В Самарской области возник дефицит донорской крови
Сотрудники кинули клич в социальных сетях. Здравоохранение
222
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14131
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14146
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14286
Весь список
Туризм
2 августа 2019  12:59
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром.
В Самарской области обустроят экологическую деревню
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
274
30 июля 2019  10:42
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
250
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
412
Весь список
Образование
2 августа 2019  12:44
У Самарского медицинского госуниверситета появился президент
У Самарского медицинского госуниверситета появился президент
Им стал Геннадий Котельников. Образование
276
31 июля 2019  13:19
75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете
75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
615
29 июля 2019  16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов.
В Политехе состоится открытая лекция Сергея Веревкина
 Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
365
Весь список

Культура
2 августа 2019  15:20
Афиша мероприятий.
3 и 4 августа на Маяковском и Некрасовском спуске набережной в Самаре продолжатся танцевальные и музыкальные мероприятия
Афиша мероприятий. Культура
372
2 августа 2019  14:36
5 августа в день рождения художника Ильи Ефимовича Репина.
Праздник «Репин навсегда» пройдет в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево
5 августа в день рождения художника Ильи Ефимовича Репина.  Культура
311
1 августа 2019  18:08
Были проведены индивидуальные собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отбор.
Завершен третий (очный) этап конкурса на должность министра культуры Самарской области
Культура
592
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14891
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14393
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1098
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1574
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
324
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
579
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
407
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
538
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
481
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
377
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
459
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
786
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
803
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
712
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
921
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
922
Весь список

Мероприятия
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Уникальная фотовыставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» переезжает в Тольятти
В Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные