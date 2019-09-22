Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
22 сентября 2019 16:27
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Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании-работодателе, граждан РФ привезли в Германию.
По словам собеседника агентства, у моряков не наблюдается проблем со здоровьем.
На родину они смогут вернуться уже на следующей неделе.
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