Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

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По словам летчиков, спустя некоторое время после вылета из Санкт-Петербурга погода начала портиться. В процессе снижения видимость составляла не более 500 метров."Часть маршрута мы контролировали по ноутбуку, потому что не было видно даже рулежной дорожки", — вспоминает один из пилотов.Как отметили летчики, решение о посадке принималось обдуманно, никакого риска для пассажиров не было.