Пик потепления. На Эвересте растения появились там, где их никогда не было

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Как выяснилось, за эти годы травы и кустарники разрослись на высоте от четырёх до шести километров, заметнее всего — на уровне пяти и пяти с половиной километров. При этом флора обосновалась в том числе в тех местах, где ранее царила вечная зима.Учёные подчеркнули, что это не только тревожный признак глобального потепления, но и представляет угрозу для водоснабжения окрестных регионов — чем больше растений, тем больше им нужно влаги. Гималайские горные реки обеспечивают водой 1,4 миллиарда человек. Эти хребты даже называют "водонапорными башнями Азии". Отмечается, что растения к тому же прогревают почву и тем самым ускоряют повышение температуры в регионе.В университете также напомнили, что другие недавние исследования показали, с какой скоростью в Гималаях тают льды — с 2000 по 2016 год она удвоилась.Фото: соцсети