Петербурженке, которая пожаловалась Путину на жизненные проблемы, нашли работу

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Женщине, которая в прошлом окончила курсы соцработника, предложили профильную должность в одной из местных клиник: нужно будет развозить документы на машине с водителем. Зинаида с радостью согласилась. Кроме того, она сможет получать медицинскую помощь в этом же учреждении.Работу также нашли и сыну женщины, который служил в ракетно-зенитных войсках, а сейчас пытается трудоустроиться. Ему предложили стать водителем кареты скорой помощи.Цед посетил трёхкомнатную квартиру семьи и познакомился с мамой Зинаиды. Районные власти вызвались помочь ей в прохождении медобследования и готовы предоставить путёвку в санаторий. Кроме того, в доме Беликовых сделают ремонт за счёт местной администрации.Напомним, 19 февраля Владимир Путин посетил Санкт-Петербург и после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку пообщался с горожанами. Одна из женщин пожаловалась президенту на маленькие зарплаты и проблемы со здоровьем.Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости