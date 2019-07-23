Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверню
23 июля 2019 23:15
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"В 10.25 утра родились четыре замечательных ребенка: три мальчика и одна девочка. Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов. Молодая мама чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Как отмечают медики, женщина, чья беременность в возрасте 37 лет была спонтанной, планово госпитализирована в Перинатальный центр на сроке 32 недели.
В течение трех недель врачам удавалось пролонгировать беременность для достижения оптимального срока для родов.
Поскольку многоплодная беременность служит показанием для проведения кесарева сечения, эта операция была проведена в плановом порядке во вторник.
"Малыши родились с хорошей оценкой по шкале Апгар на сроке 35 недель. Новорожденные дышат самостоятельно", - информирует перинатальный центр, где рождение четверых детей одновременно стало первым случаем за всю историю медучреждения с 2013 года.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
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