Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверню

100

"В 10.25 утра родились четыре замечательных ребенка: три мальчика и одна девочка. Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов. Молодая мама чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.Как отмечают медики, женщина, чья беременность в возрасте 37 лет была спонтанной, планово госпитализирована в Перинатальный центр на сроке 32 недели.В течение трех недель врачам удавалось пролонгировать беременность для достижения оптимального срока для родов.Поскольку многоплодная беременность служит показанием для проведения кесарева сечения, эта операция была проведена в плановом порядке во вторник."Малыши родились с хорошей оценкой по шкале Апгар на сроке 35 недель. Новорожденные дышат самостоятельно", - информирует перинатальный центр, где рождение четверых детей одновременно стало первым случаем за всю историю медучреждения с 2013 года.Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета