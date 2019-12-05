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Новости /  Общество /  Социум  

Первый в этом сезоне бесплатный каток открывается в Парке Дружбы

5 декабря 2019 20:16
91
Встречаемся в пятницу 5 декабря!
Первый в этом сезоне бесплатный каток открывают "Парки Самары" в Парке Дружбы!

Доставайте с антресолей, из кладовок и гаражей свои коньки!

Наточить их можно также в парке!

У кого нет коньков - берите в прокате там же в парке!

Все на каток!

Встречаемся в пятницу 5 декабря, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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