Первый в этом сезоне бесплатный каток открывается в Парке Дружбы

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Доставайте с антресолей, из кладовок и гаражей свои коньки!Наточить их можно также в парке!У кого нет коньков - берите в прокате там же в парке!Все на каток!Встречаемся в пятницу 5 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.