Первый ускоренный контейнерный поезд отправился из Самары на Дальний Восток

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В открытии нового регулярного железнодорожного сервиса приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, директор филиалаПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге Алексей Булытов, начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складскимкомплексом Эмин Малахов, представители бизнеса Самарской области.«Перевозка в составе контейнерного поезда выгодна всем клиентам железной дороги – представителям малого и среднего бизнеса, грузоотправителям ипроизводителям. Новый сервис станет мощным импульсом для экономического роста в регионах Поволжья с учётом выхода на дальневосточные рынки и рынкистран АТР», - отметил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.Ускоренный контейнерный поезд преодолеет расстояние более 8000 км. за 9 суток. Для сравнения перевозка контейнеров в сборных поездах из вагонов разноготипа на тоже расстояние составляет почти месяц. Благодаря новому сервису сократятся временные и логистические затраты для малого, среднего бизнеса икрупных промышленных предприятий Поволжья.В составе контейнерного поезда грузы не только ведущих производителей Самарской области, но и грузоотправителей Пензенской, Оренбургской областей,Республики Татарстан назначением на Камчатку, Магадан и Сахалин. В перспективе планируется организация экспортных перевозок, что позволит осуществлятьмультимодальную транспортировку грузов в страны Азиатского-Тихоокеанского региона.Весь комплекс услуг оказывается силами подразделений холдинга «РЖД»: Куйбышевской железной дорогой, Дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, филиалом ПАО «ТрансКонтейнер», передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД