Первые лауреаты «Самарского студенческого дебюта» получили свои награды

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«Самарский студенческий дебют» - первый проект для нашего региона, направленный на развитие творчества студентов-первокурсников. УчастникамиФестиваля стали 1000 студентов из 10 крупнейших вузов Самары и области. Молодые артисты, музыканты и танцоры на протяжении месяца представили на оценку профессиональному жюри свои таланты.На гала-концерте в «МТЛ Арене» собрались более 2000 человек, чтобы увидеть выступления лучших творческих коллективов и исполнителей - участников «Самарского студенческого дебюта». Центральной темой концерта стали сами студенты- первокурсники: уже опытные студенты помогали им подготовиться к новому жизненному этапу. Начинающие артисты показали очень высокий уровень подготовки и владение навыками исполнительского мастерства.С успешным стартом Фестиваля студентов поздравил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи - Сергей Бурцев:«Первый курс по праву считается самым сложным во всей череде курсов учебы в высшем учебном заведении. Но вы, кроме того, что учитесь, успеваетезаниматься творчеством. Это очень радует. В Самарской области по поручению президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова реализуются национальные проекты, задача которых в том, чтобы создать условия для всестороннего развития каждого молодого человека – для того, чтобы вам легче было заниматься творчеством, добровольческой деятельностью, спортом и всем, чем вам нравится заниматься. Я уверен, что новая инициатива «Самарский студенческий дебют», который проводится в этом году впервые на региональном уровне, тоже станет хорошей доброй традицией».В завершении концерта состоялось торжественное награждение лауреатов Фестиваля дипломами и памятными подарками. Лауреатами 1 степени стали: Костриков Данила (ТГУ), Арсенадзе Ева и ансамбль «Diamonds» (СГЭУ), Сборная СТЭМов (СамГТУ) и Манахова Александра (СГИК).Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи, передает пресс-служба СДМ.