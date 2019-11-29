Первые лауреаты «Самарского студенческого дебюта» получили свои награды
29 ноября 2019 16:21
28
первокурсники с лучшими номерами прошедших концертных программ в рамках Фестиваля.
«Самарский студенческий дебют» - первый проект для нашего региона, направленный на развитие творчества студентов-первокурсников. Участниками
Фестиваля стали 1000 студентов из 10 крупнейших вузов Самары и области. Молодые артисты, музыканты и танцоры на протяжении месяца представили на оценку профессиональному жюри свои таланты.
На гала-концерте в «МТЛ Арене» собрались более 2000 человек, чтобы увидеть выступления лучших творческих коллективов и исполнителей - участников «Самарского студенческого дебюта». Центральной темой концерта стали сами студенты- первокурсники: уже опытные студенты помогали им подготовиться к новому жизненному этапу. Начинающие артисты показали очень высокий уровень подготовки и владение навыками исполнительского мастерства.
С успешным стартом Фестиваля студентов поздравил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи - Сергей Бурцев:
«Первый курс по праву считается самым сложным во всей череде курсов учебы в высшем учебном заведении. Но вы, кроме того, что учитесь, успеваете
заниматься творчеством. Это очень радует. В Самарской области по поручению президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова реализуются национальные проекты, задача которых в том, чтобы создать условия для всестороннего развития каждого молодого человека – для того, чтобы вам легче было заниматься творчеством, добровольческой деятельностью, спортом и всем, чем вам нравится заниматься. Я уверен, что новая инициатива «Самарский студенческий дебют», который проводится в этом году впервые на региональном уровне, тоже станет хорошей доброй традицией».
В завершении концерта состоялось торжественное награждение лауреатов Фестиваля дипломами и памятными подарками. Лауреатами 1 степени стали: Костриков Данила (ТГУ), Арсенадзе Ева и ансамбль «Diamonds» (СГЭУ), Сборная СТЭМов (СамГТУ) и Манахова Александра (СГИК).
Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи, передает пресс-служба СДМ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2019 16:21
«Самарский студенческий дебют» - первый проект для нашего региона, направленный на развитие творчества студентов-первокурсников. Социум
21
29 ноября 2019 15:50
Открыла форум цифровой аватар Сбербанка Елена – виртуальная телеведущая, созданная с помощью синтеза речи, мимики и нейросетей. Социум
53
29 ноября 2019 15:23
Специалисты изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь. Социум
59
Здравоохранение
29 ноября 2019 16:15
Ранее сельчанам для получения медпомощи приходилось преодолевать расстояние в 10 км до ЦРБ. Теперь вся помощь в шаговой доступности. Здравоохранение
38
29 ноября 2019 16:01
Для обследования приглашаются, в первую очередь, работники вредных производств, а также имеющие в анамнезе хронические заболевания или жалобы на... Здравоохранение
40
29 ноября 2019 12:59
В России усугубляется ситуация с лекарственным обеспечением О ситуации рассказал заместитель генерального директора медико-сервисной службы... Здравоохранение
114
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
79
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14826
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14687
Туризм
29 ноября 2019 13:26
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
103
19 ноября 2019 09:27
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
271
14 ноября 2019 13:12
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
426
Образование
28 ноября 2019 19:54
Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования. Образование
915
28 ноября 2019 11:27
В этом году в Самарской области ЕГЭ будет проходить уже двадцатый раз. Образование
210
27 ноября 2019 13:26
В этом году для участия в финале фестиваля подали заявки 16 муниципальных образований области. Образование
215
Культура
29 ноября 2019 09:42
В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства. Культура
186
28 ноября 2019 16:00
Костюм очень сложный и требует огромной работы. Культура
321
28 ноября 2019 13:20
Он приобретен в рамках национального проекта «Культура». Культура
377
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
73
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15463
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
29
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
71
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
157
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
378
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
343
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
632
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
912
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
812
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
537
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
378
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
595
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1771
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2278
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1564
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1905
Мероприятия