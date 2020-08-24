Первые достижения учеников «Точки роста»

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В «Точке роста», по словам педагогов, есть все необходимое для раскрытия творческих способностей детей. Инфраструктура центров используется во внеурочное время как пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, проектной деятельности, социальной самореализации детей. Ребята разных возрастов объединяются по интересам и профилям обучения.В «Точке роста» проходят занятия в кружках и клубах «Юный шахматист» с использованием шахматной гостиной, «Жизнь ученических сообществ», «Школа успеха», «Школа вожатого», занятия по функциональной грамотности в проектной зоне, «Прикладное программирование», «Макетирование и проектирование», «Мой первый робот», «Робототехника», «Прикладное программирование»,«Проектирование 3D-модели», «Информационная безопасность», «Юный исследователь». В центре цифрового и гуманитарного профилей реализуются программы дополнительного образования: «Программирование на языке Scratch», «VR/AR – приложение», «Промышленный дизайн», «Проектирование материальной среды», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Геоинформационные технологии», «Основы программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного аппарата»,«Мультипликация».В стратегии лидерства региона особое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования детей. Как подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров, интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.Благодаря реализации Национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в прошломучебном году тысячи школьников Самарской области получили возможность проявить себя в техническом направлении. С детьми занимаются педагоги прошедшие специальную подготовку и обучение.«Сегодня, когда мы общаемся с ребятами, которые уже успели познакомиться с возможностями центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», дети рассказывают не о планах и ожиданиях, а о конкретных проектах и достижениях, - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Мы видим интерес со стороны ребят. Центры действительно востребованы. Не могу не отметить, что работа по их созданию продолжается и в новом учебном году еще 42 «Точки роста» будут открыты в Самарской области в рамках национального проекта «Образование».На рабочих совещаниях с руководителями образовательных организаций глава регионального минобрнауки неоднократно отметил, что ресурсы центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» должны широко использоваться в реализации внеурочной деятельности не только для учеников школ, где они созданы, но и для ребят из соседних сел. Как итог на территории Кинельского образовательного округа в рамках сетевого взаимодействия более 2 тысяч школьников разных возрастов посещают занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы робототехники, трёхмерного моделирования, учатся оказывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты, передает пресс-служба облправительства.