Первые достижения учеников «Точки роста»

Ученики из школы №8 поселка городского типа Алексеевка, а также из села Георгиевка Кинельского района, где в прошлом году были открыты центры цифрового и гуманитарного профилей, стали лауреатами и призерами различных этапов областного конкурса исследовательских проектов «Взлет», который направлен на выявление талантливой молодежи.
В «Точке роста», по словам педагогов, есть все необходимое для раскрытия творческих способностей детей. Инфраструктура центров используется во внеурочное время как пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, проектной деятельности, социальной самореализации детей. Ребята разных возрастов объединяются по интересам и профилям обучения.
В «Точке роста» проходят занятия в кружках и клубах «Юный шахматист» с использованием шахматной гостиной, «Жизнь ученических сообществ», «Школа успеха», «Школа вожатого», занятия по функциональной грамотности в проектной зоне, «Прикладное программирование», «Макетирование и проектирование», «Мой первый робот», «Робототехника», «Прикладное программирование»,
«Проектирование 3D-модели», «Информационная безопасность», «Юный исследователь». В центре цифрового и гуманитарного профилей реализуются программы дополнительного образования: «Программирование на языке Scratch», «VR/AR – приложение», «Промышленный дизайн», «Проектирование материальной среды», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Геоинформационные технологии», «Основы программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного аппарата»,
«Мультипликация».
В стратегии лидерства региона особое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования детей. Как подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров, интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.
Благодаря реализации Национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в прошлом
учебном году тысячи школьников Самарской области получили возможность проявить себя в техническом направлении. С детьми занимаются педагоги прошедшие специальную подготовку и обучение.
«Сегодня, когда мы общаемся с ребятами, которые уже успели познакомиться с возможностями центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», дети рассказывают не о планах и ожиданиях, а о конкретных проектах и достижениях, - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Мы видим интерес со стороны ребят. Центры действительно востребованы. Не могу не отметить, что работа по их созданию продолжается и в новом учебном году еще 42 «Точки роста» будут открыты в Самарской области в рамках национального проекта «Образование».
На рабочих совещаниях с руководителями образовательных организаций глава регионального минобрнауки неоднократно отметил, что ресурсы центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» должны широко использоваться в реализации внеурочной деятельности не только для учеников школ, где они созданы, но и для ребят из соседних сел. Как итог на территории Кинельского образовательного округа в рамках сетевого взаимодействия более 2 тысяч школьников разных возрастов посещают занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы робототехники, трёхмерного моделирования, учатся оказывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты, передает пресс-служба облправительства.
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