Первое интервью Устинова после смягчения приговора: Я крови не жажду

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— С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступление я не совершал, — заявил Устинов.— Я крови не жажду. Я к Росгвардии нормально отношусь, — подытожил актёр, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.Мосгорсуд постановил изменить приговор актёру Павлу Устинову по делу о нападении на росгвардейца. Наказание, назначенное Тверским районным судом, изменили на год условно с испытательным сроком.