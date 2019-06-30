Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,30 июня, 17:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/06:
USD 63.08
0.03
EUR 71.82
0.16
Новости /  Общество /  Социум  

Перенёсший инсульт Николай Носков снова запел и готовится к сольному концерту

30 июня 2019 14:38
140
По словам композитора Виктора Дробыша, певец выступит с концертом уже в конце этого года.
Бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков впервые запел после инсульта, от последствий которого восстанавливается уже три года. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил продюсер Виктор Дробыш, передает life.ru.

Он опубликовал видеоролик, на котором Носков сидит в студии перед микрофоном и исполняет песню на иностранном языке.

Дробыш также намекнул, что экс-солист "Парка Горького" даст сольный концерт в конце этого года.

— Николай Носков на студии. Наконец-то. Теперь я точно могу сказать — ждите его сольный концерт в конце года, — написал композитор.



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 июня 2019  14:54
Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра.
ГУ МВД СО: Памятка для родителей и детей о правилах поведения несовершеннолетних в опасных ситуациях
Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра.  Социум
89
30 июня 2019  14:38
По словам композитора Виктора Дробыша, певец выступит с концертом уже в конце этого года.
Перенёсший инсульт Николай Носков снова запел и готовится к сольному концерту
По словам композитора Виктора Дробыша, певец выступит с концертом уже в конце этого года.  Социум
139
30 июня 2019  14:02
Сегодня вместе с земляками выставку осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.
На Рощинском полигоне проходит масштабный форум "Армия-2019"
Сегодня вместе с земляками выставку осмотрел губернатор  Дмитрий Азаров .   Социум
176
Весь список

Здравоохранение
29 июня 2019  11:47
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
В список внесли 14 новых позиций. Здравоохранение
391
27 июня 2019  19:11
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии Александра Нестерова.
Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога Самарской области
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по... Здравоохранение
467
27 июня 2019  15:18
Мобильная лаборатория СПИД-центра работала в течение двух часов. За это время специалисты успели обследовать 68 человек. Несколько тестов оказались положительными.
В Струковском саду специалисты СПИД-центра провели экспресс-тестирование на ВИЧ
Мобильная лаборатория СПИД-центра работала в течение двух часов. За это время специалисты успели обследовать 68 человек. Несколько тестов оказались... Здравоохранение
351
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13954
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13997
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14206
Весь список
Туризм
26 июня 2019  09:50
В Самаре открылся музей Быт страны Советов».
В Самаре открылся музей «Быт страны Советов».
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
273
25 июня 2019  10:30
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
248
19 июня 2019  12:06
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица.
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
332
Весь список
Образование
29 июня 2019  12:44
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса Цифровой прорыв
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Около 30 самарских команд борются за право выйти в финал. Образование
362
27 июня 2019  23:48
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех.
Forbes представляет новый рейтинг лучших вузов России
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех.  Образование
312
27 июня 2019  17:24
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Все занятия будут проводиться на бесплатной основе.
Региональный Дом научной коллаборации откроется в Самарской области в этом году
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Все занятия будут... Образование
278
Весь список

Культура
29 июня 2019  18:16
Концертные программы всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» пройдут 30 июня в Летнем театре Струковского сада.
В связи с погодными условиями выступления оркестров с набережной реки Волги переносятся в Струковский сад
 Концертные программы всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» пройдут 30 июня в Летнем театре Струковского сада.   Культура
377
29 июня 2019  18:01
В празднике приняли участие Дмитрий Азаров​ и Президент Республики Татарстан​ Рустам Минниханов. Всего в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24 субъектов страны.
В Самарской области прошел Х Всероссийский сельский Сабантуй
В празднике приняли участие Дмитрий Азаров​ и Президент Республики Татарстан​ Рустам Минниханов. Всего в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24... Культура
374
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
708
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14742
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14288
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
973
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1449
Весь список


Видео
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
223
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
709
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
334
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
518
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
456
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
422
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
570
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
447
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
688
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
709
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
443
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
763
Весь список

Мероприятия
В Самарской области установили памятник известному татарскому поэту Энверу Давыдову
29 июня, в 16:00, на Первомайском спуске открытие спортивной акции "Приходи на пляж, поиграем!"
Для зрителей концерта группы «Ленинград» на «Самара Арене» организуют специальный трамвайный маршрут
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные