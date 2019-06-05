Переход на цифровое телевидение в Самарской области проходит в штатном режиме

80

Переход на цифровое телевидение в Самарской области проходит в штатном режиме3 июня в Самарской области было отключено аналоговое вещание и регион полностью перешел на цифровое эфирное телевещание, которое отличается от аналогового лучшим качеством изображения (картинка яркая и четкая) и звука. Также одно из определяющих качеств цифрового сигнала – его стабильность.Жителям области доступны без абонентской платы 20 цифровых каналов:- первый мультиплекс, который включает общероссийские обязательные общедоступные телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр»;- второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».Тем жителям области, которые смотрели аналоговое ТВ и не успели подключить «цифру», не поздно сделать это и сейчас.Для подключения «цифры» необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата, которая поможет передать цифровой сигнал на телеприемник. Проверить свой телеприемник на предмет возможности приема цифрового ТВ можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. Там же можно узнать, как подключить оборудованиесамостоятельно.Купить оборудование можно в магазинах бытовой техники и электроники, цифровых супермаркетах. В сельской местности оборудование доступно в отделениях почтовой связи. Дефицита оборудования нет. Так, 3 июня, в день отключения аналогового сигнала, через отделения Почты России было продано 598 приставок, 4 июня – 474.Правительством Самарской области создан и работает в ежедневном режиме оперативный штаб, в который вошли представители профильных органов власти и муниципальных образований губернии, для контроля ситуации, чтобы жители региона после 3 июня не испытывали проблем при подключении к цифровому эфирному телевидению.Переход на ЦЭТВ в регионе проходит в штатном режиме, все ответственные подразделения работают четко.В усиленном режиме работает региональная горячая линия 88007076123, куда можно обратиться за консультацией и помощью тем, кто затрудняется сподключением «цифры», в этом случае помогут волонтеры.За консультацией можно обратиться и на федеральную горячую линию 88002202002, которая работает круглосуточно. Всего 4 июня поступило 3335 звонков на федеральную и региональную горячие линии. Количество заявок на вызов волонтеров 3 июня составило 699, 4 июня эта цифра снизилась – 546.И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании оперативного штаба 5 июня поставил задачу отрабатывать заявки оперативно, в течение дня.Областным правительством предусмотрена поддержка социально незащищенных категорий населения, а именно возможность компенсации затрат на приобретение оборудования (приставка, антенна) для приема цифрового телевидения.Глава Нефтегорского района Александр Баландин отметил: «У нас всего 14265 домовладений, из них в 14044 домовладения доходит цифровое телевидение. Сейчас не хватает приставок в 65. В течение 5-7 дней этот вопрос разрешим и эти домовладения будут обеспечены оборудованием. Волонтеры проводят подомовые обходы, знают, где этот вопрос надо решить, сотрудники администрации и района, и поселений контролируют ситуацию».Комплектами спутникового оборудования обеспечат тех граждан, относящихся к социально незащищенным категориям, которые живут в отдаленных районах, где по объективным отсутствует возможность приема ЦЭТВ.«Мы уверены, что новые пользователи по достоинству оценят качество цифровых трансляций. Все 499 домохозяйств, подпадающих под льготную программу, будут подключены к спутниковому ТВ в срок и с гарантией качества и смогут бесплатно смотреть каналы первого и второго мультиплексов», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед, передает пресс-служба облправительства.