Пенсионный фонд и Минтруд не планируют проверять доходы пенсионеров

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Планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у Пенсионного фонда России, рассказала РИА Новости ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России, член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству "Прайм", что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. Также начнут проверять места жительства пенсионеров, получающих "северные" доплаты. Выяснят, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает в других странах. Это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.

"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы – это просто не между собой связанные вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы", - рассказала Починок.

По ее словам, проверки этих пенсионных прав осуществляются при назначении пенсии. Если у человека с учетом заработанного формируется маленькая пенсия, ему положена региональная или федеральная доплата . Это обычная работа Пенсионного фонда, никаких дополнительных проверок не предусмотрено. При назначении пенсии не учитывались и не будут учитываться какие-то дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости, подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что сегодня, когда идет активная работа по снижению "бюрократизации" процесса и проведена работа по инвентаризации баз данных ПФР, слышать такие заявления странно. "Обсуждала вопрос и с Минтрудом, и с ПФР – никто дополнительных проверок не вводит", - отметила Починок.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев