Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством
6 января 2020 14:33
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— Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошённого и порабощённого страстями, — отметил патриарх в своём обращении.
В преддверии Рождества митрополит предложил отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".
— В наших силах сделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ и смиренно ждёт, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь — и дадим Ему Самому действовать в нас, — добавил он.
Сегодня, в рождественский сочельник (или в канун Рождества), по всей России в церквях пройдут службы, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в московском храме Христа Спасителя.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил/life.ru
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