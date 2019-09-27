Патриарх Кирилл: «Теплый прием я почувствовал всем своим сердцем»

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В пятницу, 27 сентября, после завершения Патриаршей литургии и чина великого освящения Софийского собора в СамареСвятейший Патриарх Московский и Всея Русивстретился с губернатором Самарской области, полномочным представителем президента России в ПФОи митрополитом Самарским и НовокуйбышевскимПредстоятель РПЦ поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием. «Теплый прием я почувствовал всем своим сердцем, — отметил Святейший Патриарх. — Прикасаясь к жизни Самарского региона, понимаешь, что Поволжье и Самара несомненно являются ключевыми, очень важными и определяющими экономическое, культурное развитие нашей страны».Патриарх Кирилл назвал Самарскую область мощным регионом. «Эту мощь чувствуешь не только взирая на мощную Волгу, которая дышит особой энергией, но и когда взираешь на людей, собранных в храмах с благочестивой молитвой, видишь промышленные предприятия — все это работает, создает экономическое могущество нашего Отечества», — подчеркнул архипастырь.Отдельно Патриарх Кирилл отметил высокий уровень взаимодействия органов власти региона и церкви. По словам архипастыря, взаимопомощь и поддержка возможны только тогда, когда существуют общие цели, направленные на духовное и материальное процветание народа. Именно эти факторы, подчеркнул Патриарх Кирилл, является залогом процветания России.«Достаточно было увидеть, помолиться с верующими в храмах, чтобы понять, насколько интенсивна духовная жизнь на берегах Волги. Желаю Вам помощи Божьей, чтобы совместными усилиями государственной власти и церкви укреплялось духовное, материальное благополучие нашего народа, крепло могущество нашего Отечества, улучшалась жизнь людей», — сказал архипастырь.Губернатор выразил слова благодарности Святейшему Патриарху за визит в Самарскую область. «Рад, что наши договоренности свершились. Ваш визит– исторический. В душевном плане – это ликование сердец всех православных христиан нашего региона, — отметил Дмитрий Азаров. — Ваш визит и Ваша молитва о Самарской земле укрепляет слабых и немощных, вдохновляет сильных на добрые дела и свершения. Уверен, что все это будет способствовать процветанию жителей Самарской области, а значит и всей России».Дмитрий Азаров также поблагодарил за высокую оценку, которую архипастырь дал отношениям власти и церкви на Самарской земле. Глава региона отметил, что в губернии реализуется много совместных программ — просветительских, образовательных духовных.«Крайне важно воспитать человека, дать ему морально-нравственную основу, стержень, который не даст ему пойти на дела неправедные, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И в этой работе мы чувствуем огромную поддержку Русской Православной Церкви. Понятия любви к Родине, патриотизма и веры — в сердце каждого российского человека как две половинки. Следуя сердечному зову мы работаем рука об руку с нашей митрополией».Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров такжевыразилуверенность, что визит Патриарха Кирилла в Самарскую область придаст новый импульс развитию православной культуры в регионе. В беседе с Предстоятелем РПЦ он отметил, что церковь способствует конструктивному диалогу в обществе. «Людям нужна помощь, поддержка и мудрое слово. Сейчас перед страной стоят большие задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в «майском» Указе. Они направлены не только на материальное, но и на духовное развитие. Поэтому очень важно объединение всех сил для движения вперед», — сказал Игорь Комаров.Подводя итоги своего визита с Самарскую митрополию, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл констатировал: «Очень удовлетворен всем тем, что я увидел в духовной жизни, особенно в работе с молодежью, которую мы воспитываем в общей системе ценностей и это воспитание облегчается общим целеполаганием. Дай Бог, чтобы так и было в масштабах Самарской области и страны», — резюмировал глава РПЦ, передает пресс-служба облправительства.