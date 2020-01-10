Пассажир написал в Twitter страшное пророчество за минуты до крушения украинского самолёта в Иране

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Автором твита, который можно считать предсмертной запиской, оказался Мойтаба Аббаснежад, аспирант Университета Торонто. О его публикации стало известно благодаря журналистке Негар Мортазави. Она же помогла в переводе с персидского языка.Последний твит от аспиранта в Торонто, который погиб в украинской авиакатастрофе в Иране:"Думал, что война начнётся прямо перед вылетом. Простите меня за всё хорошее и дурное, что я совершил", - Негар Мортазави Ирано-американская журналистка.Самолёт Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января. Катастрофа произошла через несколько минут после взлёта. Причина аварии пока что не названа.Фото из открытых источников