Пашаев обратился к Ефремову

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Как передает РИА Новости, бывший адвокат сидящего в СИЗО Михаила Ефремова в эфире телеканала НТВ пожелал актеру здоровья.

"У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный", — обратился к нему юрист.

Пашаев отметил, что пообещал Ефремову не бросать его.

"В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют", — добавил он.

В июне Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде, выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три годы и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.

Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда