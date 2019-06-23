Парень студентки, которая спасла тонущих детей и погибла, рассказал, как всё произошло
23 июня 2019 22:55
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Девочка вместе с младшим братом Даниила и ещё одним ребёнком купалась в озере. В какой-то момент детей начало сносить течением в глубокий канал и они перестали чувствовать дно.
Даниил побежал спасать сестру, но та в него так вцепилась, что парень начал задыхаться. Его девушка решила помочь. Она бросилась в воду и держала девочку на руках. Позже к девушке подплыл рыбак, но спасти удалось только ребёнка.
— Лиза была уже под водой, найти её сразу мы не смогли, её потом нашли водолазы. Она мою сестру над водой держала, а сама погибла, — рассказал парень.
Даниил также отметил, что об углублении в водоёме никто не знал. Фарватер вырыл местный предприниматель, возможно, чтобы автомобилисты не смогли бесплатно проехать к озеру. Однако никаких предупреждающих знаков в этом месте нет.
Погибшая студентка играла в КВН, готовила детей к ГИА и ЕГЭ, хотела стать журналистом или социальным педагогом.
Фото: соцсети/Лайф
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