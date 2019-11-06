Парад Памяти - 2019: как жили артисты Большого театра в стенах самарской школы №81

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6 ноября 1941 года в Куйбышев прибыл первый поезд с артистами Большого Театра, всего было эвакуировано порядка 500 человек. Среди тех, кого эвакуировали из Москвы в запасную столицу СССР – Куйбышев, были всемирно известные певцы Иван Козловский, Максим Михайлов, Марк Рейзен, Валерия Барсова, балерина Ольга Лепешинская, пианисты Лев Оборин и Эмиль Гилельс, композитор Дмитрий Шостакович, главный дирижер театра Самуил Самосуд, другие известные мастера искусств. Временным домом стала школа №81 на улице Самарской, д. 190А.В школе были поставлены и отрепетированы более 16 опер, балетов, а известный композитор Дмитрий Шостакович дописал здесь свою знаменитую симфонию №7, одно из важнейших его произведений, которую он начал писать ещё в Ленинграде.Седьмая Ленинградская симфония стала впоследствии «Секретным оружием» блокадного Ленинграда. «Эта грандиозная музыка выросла до размеров мирового искусства, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний», - писал о симфонии №7 писатель Алексей Толстой.«Артисты приехали с семьями, со стариками, с детьми. Их размещали в классных комнатах, по 20-30 человек. Спали на полу, отгораживая личное пространство одеялами и простынями. Так жили и работали артисты Большого театра! Первые спектакли они в Куйбышеве давали без костюмов, поскольку поезд с реквизитом разбомбили», - говорит писатель и историк Виталий Добрусин.В школе №81 бережно хранят воспоминания о годах эвакуации в Куйбышев артистов Большого тетра. В учебном учреждении создан музей, сегодня открылась передвижная выставка. За основу были взяты факты, запечатленные на страницах военных газет, из архивных материалов музея Большого театра и воспоминаний очевидцев. Факты, сами по себе имеющие исключительную историческую ценность и важное значение для патриотического воспитания молодежи.Открытие выставки началось с литературно-музыкальной композиции, которую подготовили школьники вместе с артистами детских школ искусств.«Благодаря воспоминаниям наших ветеранов мы доподлинно знаем, в каком именно классе Дмитрий Шостакович писал свою легендарную симфонию №7, в какое окно смотрел композитор Шостакович, где репетировали знаменитые Козловский, Лепешинская», - говорит Оксана Чуракова, директор МБОУ школы №81 имени Героя Советского Союза В.Н. Жалнина.«Я закончила музыкальную школу, и сама сочиняю музыку с пятого класса. Тот факт, что тут жил и работал великий композитов Дмитрий Шостакович очень вдохновляет меня. В нашей школе даже стены пропитаны энергией творчества», - отмечает Елизавета Батаева, ученица МБОУ школы № 81 имени Героя Советского Союза В.Н. Жалнина.В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал культурным центром Советского Союза, артисты выполняли очень важную миссию – укрепляя боевой дух тех, кто ковал победу в тылу - выступали на заводах, в госпиталях перед ранеными. А свои гонорары артисты направляли на создание самолетов и танков.Стоит отметить, что мероприятие в школе №81 приурочено к проведению в Самаре Парад Памяти 7 ноября 2019 года.7 ноября 2019 года в прохождении по площади Куйбышева – самой большой площади в Европе примут участие 125 парадных расчетов, около 6,5 тысяч человек. Ярким украшением исторического Парада станет проезд по площади Куйбышева легендарного танка Т-34. Над площадью пролетят восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны - легендарный штурмовик Ил-2, По-2 и самолеты ЯК.Все желающие смогут посмотреть на это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.Парад Памяти можно будет посмотреть и в прямой трансляции. Самарские телеканалы ГТРК «Самара», ТРК «Губерния» и «Самара-ГИС» начнут прямую трансляцию с площади Куйбышева в 12.00.Кроме того, он-лайн трансляцию Парада Памяти можно будет увидеть в YouTube и в четырех виртуальных концертных залах в городских округах Отрадный (ул.Первомайская,28 – МБУК «Дворец культуры «Россия»), Похвистнево (ул.Ленинградская,д.2 - МБУК «Театрально-творческое объединение «Сад»), Чапаевск (ул.Ленина,74 - Концертный зал Детской школы искусств № 2 «Гармония»), Жигулевск (ул.Вокзальная, д.16 - Культурно-досуговый центр для детей и подростков - структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр»), передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации