Парад Памяти - 2019: как жили артисты Большого театра в стенах самарской школы №81
6 ноября 2019 16:23
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В школе были поставлены и отрепетированы более 16 опер, балетов, а известный композитор Дмитрий Шостакович дописал здесь свою знаменитую симфонию №7, одно из важнейших его произведений, которую он начал писать ещё в Ленинграде.
Седьмая Ленинградская симфония стала впоследствии «Секретным оружием» блокадного Ленинграда. «Эта грандиозная музыка выросла до размеров мирового искусства, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний», - писал о симфонии №7 писатель Алексей Толстой.
«Артисты приехали с семьями, со стариками, с детьми. Их размещали в классных комнатах, по 20-30 человек. Спали на полу, отгораживая личное пространство одеялами и простынями. Так жили и работали артисты Большого театра! Первые спектакли они в Куйбышеве давали без костюмов, поскольку поезд с реквизитом разбомбили», - говорит писатель и историк Виталий Добрусин.
В школе №81 бережно хранят воспоминания о годах эвакуации в Куйбышев артистов Большого тетра. В учебном учреждении создан музей, сегодня открылась передвижная выставка. За основу были взяты факты, запечатленные на страницах военных газет, из архивных материалов музея Большого театра и воспоминаний очевидцев. Факты, сами по себе имеющие исключительную историческую ценность и важное значение для патриотического воспитания молодежи.
Открытие выставки началось с литературно-музыкальной композиции, которую подготовили школьники вместе с артистами детских школ искусств.
«Благодаря воспоминаниям наших ветеранов мы доподлинно знаем, в каком именно классе Дмитрий Шостакович писал свою легендарную симфонию №7, в какое окно смотрел композитор Шостакович, где репетировали знаменитые Козловский, Лепешинская», - говорит Оксана Чуракова, директор МБОУ школы №81 имени Героя Советского Союза В.Н. Жалнина.
«Я закончила музыкальную школу, и сама сочиняю музыку с пятого класса. Тот факт, что тут жил и работал великий композитов Дмитрий Шостакович очень вдохновляет меня. В нашей школе даже стены пропитаны энергией творчества», - отмечает Елизавета Батаева, ученица МБОУ школы № 81 имени Героя Советского Союза В.Н. Жалнина.
В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал культурным центром Советского Союза, артисты выполняли очень важную миссию – укрепляя боевой дух тех, кто ковал победу в тылу - выступали на заводах, в госпиталях перед ранеными. А свои гонорары артисты направляли на создание самолетов и танков.
Стоит отметить, что мероприятие в школе №81 приурочено к проведению в Самаре Парад Памяти 7 ноября 2019 года.
7 ноября 2019 года в прохождении по площади Куйбышева – самой большой площади в Европе примут участие 125 парадных расчетов, около 6,5 тысяч человек. Ярким украшением исторического Парада станет проезд по площади Куйбышева легендарного танка Т-34. Над площадью пролетят восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны - легендарный штурмовик Ил-2, По-2 и самолеты ЯК.
Все желающие смогут посмотреть на это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.
Парад Памяти можно будет посмотреть и в прямой трансляции. Самарские телеканалы ГТРК «Самара», ТРК «Губерния» и «Самара-ГИС» начнут прямую трансляцию с площади Куйбышева в 12.00.
Кроме того, он-лайн трансляцию Парада Памяти можно будет увидеть в YouTube и в четырех виртуальных концертных залах в городских округах Отрадный (ул.Первомайская,28 – МБУК «Дворец культуры «Россия»), Похвистнево (ул.Ленинградская,д.2 - МБУК «Театрально-творческое объединение «Сад»), Чапаевск (ул.Ленина,74 - Концертный зал Детской школы искусств № 2 «Гармония»), Жигулевск (ул.Вокзальная, д.16 - Культурно-досуговый центр для детей и подростков - структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр»), передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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