Панда Жуи сделал для своей любимой валентинку. Видео
13 февраля 2020 23:28
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— Раскрашенную Жуи валентинку уже завтра поместят в вольер Диндин вместе с особым праздничным угощением и новыми игрушками, — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Романтичный бамбуковый медведь тоже не останется без подарка на День святого Валентина. В зоопарке пообещали, что его и других обитателей ждут вкусные угощения и игрушки в честь праздника.
Видео здесь.
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