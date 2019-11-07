Памятный день в СО завершает балет «Лебединое озеро» с участием солистов Большого театра

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Балет «Лебединое озеро» стал первым полноценным спектаклем эвакуированного Большого театра на куйбышевской сцене. Его премьера состоялась в Запасной столице 14 декабря 1941 года, всего спектакль был показан 58 раз.В знаковой постановке партию Одетты, королевы лебедей, исполняет прима-балерина Большого театра Юлия Степанова. В роли Принца Зигфрида - премьер «большого» Денис Родькин. Среди зрителей - губернатор Дмитрий Азаров, представители дипмиссий, члены Совета Федерации, ветераны и Почетные граждане.Приветствуя гостей вечера, глава региона отметил:«Спектакль, который мы увидим, олицетворяет собой связь времен и самые трагические станицы истории. Я благодарен солистам Большого театра за то, что они откликнулись на наше предложение сегодня приехать к нам, продемонстрировать свое искусство. Значимость Парада Памяти, который мы сегодня провели, подчеркивают своим участием выдающиеся деятели искусств. Я хочу вам пожелать приятного просмотра, самых добрых впечатлений. Уверен, спектакль вдохновит нас с вами на новые свершения», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.