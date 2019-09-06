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Новости /  Общество /  Социум  

Памфилова рассказала о схватке с преступником: Стала молотить его изо всех сил

6 сентября 2019 20:46
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Глава ЦИК дала злоумышленнику такой отпор, что в итоге он был вынужден отступить.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала подробности схватки с грабителем, который ночью ворвался в её дом в Подмосковье. Она призналась, что первым чувством при виде человека в балаклаве был страх, но она смогла справиться с этой эмоцией, передает life.ru.

— Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском, — рассказала глава ЦИК в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, проникший в её дом преступник пытался 10–15 раз ткнуть её электрошокером. Прибор при этом искрил и трещал.

Памфилова считает нападение случайным — может быть, мужчина не знал, к кому идёт. Вместе с тем она признаёт, что злоумышленник был хорошо подготовлен и экипирован.



Фото:   соцсети 
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