Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области, передает РИА Новости.

"Ее право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идет. <…> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить?" — сказала она.

Глава ЦИК также обратила внимание на заявление Удгодской о том, что она была техническим кандидатом.

"Никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого как уборщица", — резюмировала Памфилова.

Ранее главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района избрали женщину, которая убиралась в здании администрации. По словам Удгодской, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами". Сейчас избранная глава поселения намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.

Фото : Пресс-служба ЦИК России/РИА Новости