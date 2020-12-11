Падала, но поднималась. Школьница из Киева поразила упорством в борьбе с гололёдом. Видео

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В Киеве из-за ледяного дождя дороги превратились в один большой каток. И если на ровных участках пробираться уже затруднительно, то "покорить" подъёмы и спуски могут только настоящие герои. Такая ситуация, например, сложилась на Андреевском спуске, передает Лайф.

Акробатические номера в исполнении обычных прохожих попали на видео, которые появились в соцсетях. Сердца пользователей покорила девочка, которая с недюжинным упорством пыталась подняться на склон, но у неё ничего не выходило. По словам родителей, которые узнали своего ребёнка на записи, Маша спешила домой из Дома творчества.

На кадрах видно, что девочка с рюкзаком сначала старается преодолеть препятствие, идя во весь рост. Ей помогают прохожие, но все попытки тщетны. Затем она предпринимает попытку пройти участок на четвереньках, однако в определённый момент встаёт на ноги и скатывается назад. Проиграв природной стихии, школьница уходит обратно, иногда падая.

Видео: Соцсети