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Новости /  Общество /  Социум  

ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019

22 октября 2019 21:05
137
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
В Севастополь на скале Парус прошли международные соревнования спасательных формирований «Crimea Rescue Fest 2019».

Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков, обмен опытом между профессионалами, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ, а также выявление лучших аварийно-спасательных команд.

Команда Поисково-спасательной службы Самарской области в очередной раз доказала, что является лучшей командой в России по проведению спасательных операций в горах. По итогам соревнований команда Поисково-спасательной службы Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях «Crimea Rescue Fest 2019», передает пресс-служба ПСС Самарской области.


Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области








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