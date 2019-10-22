ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019

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Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков, обмен опытом между профессионалами, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ, а также выявление лучших аварийно-спасательных команд.Команда Поисково-спасательной службы Самарской области в очередной раз доказала, что является лучшей командой в России по проведению спасательных операций в горах. По итогам соревнований команда Поисково-спасательной службы Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях «Crimea Rescue Fest 2019», передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области