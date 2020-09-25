Отравление Навального. Что важно знать

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Главное к 14:00 мск 25 сентября, передает РБК.



Алексей Навальный в своем Instagram рассказал о «простом плане убийц», готовивших его отравление. Политик полагает, что ему должно было стать плохо на борту летящего самолета, где никто не смог бы оказать медицинскую помощь.

Сорвали этот замысел «неизвестные добрые друзья» — пилоты самолета и омские медики в аэропорту. Навальный поблагодарил их за дополнительные часы жизни.

МИД жалуется, что ему «морочат голову» в ситуации с российскими запросами по делу Навального. По словам Сергея Лаврова, в Германии на запрос не отвечают и направляют в ОЗХО. Там, в свою очередь, просят обратиться в Берлин.



Группа американских сенаторов предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Речь идет о заморозке активов и запрете на въезд в США.

Что случилось

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.



Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.

После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.

22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».

14 сентября в «Шарите» рассказали, что Навального отключили от аппарата ИВЛ. Также врачи сообщили, что оппозиционер начал вставать с больничной койки. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.

Навальный намерен вернуться в Россию, когда поправится. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

23 сентября госпиталь «Шарите» сообщил, что Навального выписали из стационара. «Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в « Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего развития ситуации и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже». — говорится в сообщении клиники.



2 сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок».

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила телефонный разговор между Берлином и Варшавой о том, что история с отравлением была фальсификацией. Представитель правительства ФРГ заявил РБК, что слова Лукашенко, «разумеется, являются неправдой».

4 сентября главный токсиколог Омской области Александр Сабаев высказал свои версии того, что могло привести к ухудшению состояния Навального. По его мнению, если бы политик был отравлен, то врачи обнаружили бы у него нарушение работы почек, печени и легких. Поскольку этого зафиксировано не было, то Сабаев предположил, что ухудшение здоровья политика могли спровоцировать алкоголь, диеты, стресс, переутомление «или даже банальное отсутствие завтрака».

14 сентября отравление Навального ядом из группы «Новичок» вслед за немецкими коллегами подтвердили эксперты из Франции и Швеции. Издание Der Spiegel со ссылкой на заявление руководства немецкой разведки на секретном совещании сообщало, что в данном случае идет речь о более сильной форме «Новичка», нежели известные ранее.

В МИД России заявили, что над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении нескольких лет работали западные специалисты и структуры НАТО.

Собственную проверку анализов Навального начала ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).

Ярмыш и другие соратники оппозиционера изначально заявляли, что его отравили, и связали случившееся с его политической деятельностью. После объявления об обнаружении следов яда из группы «Новичок» пресс-секретарь Навального заявила, что сторонники политика будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Как рассказали соратники Навального, после того как стало известно, что ему стало плохо на борту самолета, оставшиеся в Томске члены команды ФБК в присутствии адвоката собрали оставшиеся в номере оппозиционера вещи, в том числе бутылки с водой, и позже передали врачам в Берлине. На одной из них впоследствии обнаружили следы отравляющего вещества.

Как сообщило издание «Проект», бутылку могла вывезти в Германию сотрудник ФБК Мария Певчих. Ее вместе с коллегой Ильей Пахомовым вызвали на допрос, сообщили в фонде.

В отеле в Томске, где останавливался политик, рассказали, что пустили туда его соратников после новостей про отравление, в связи с предположением, что Навальный мог отравиться содержимым мини-бара.

Навальный потребовал от российских силовиков вернуть изъятую у него одежду, которую забрали перед отправкой оппозиционера в Германию. По его мнению, таким образом полицейские прячут улики, потому что время доследственной проверки прошло.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сославшись на мнение экспертов, заявил, что если бы на бутылке из-под воды действительно были следы отравляющего вещества «Новичок», то «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы».

Один из создателей «Новичка», Вил Мирзаянов, извинился перед Навальным за участие «в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился». Он также рассказал, что в 1993 году встретился с человеком, который якобы пережил отравление «Новичком». Описанные им симптомы отравления, по словам Мирзаянова, совпадают с симптомами, который описывал Навальный. С ним не согласились два других участника разработки группы отравляющих веществ, Леонид Ринк и Владимир Углев. По их мнению, Мирзаянов не компетентен в части физиологических проявлений действия яда и не может оценивать симптомы.

Российские врачи, лечившие Навального в омской больнице, с выводами немецких коллег об отравлении веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы не согласились. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию о таком отравлении, однако она не подтвердилась.

В МВД рассказали, что в ходе доследственной проверки «в связи с госпитализацией» Навального опрошены около 200 человек. Это те, кто контактировал с ним в Томске, а также пассажиры самолета, на котором из Томска в Москву летел политик.

Генпрокуратура России обратилась в Федеральное министерство юстиции Германии с запросом разрешить опросить Навального. Об этом сообщил RT со ссылкой на текст запроса.



Последствия

Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО. С призывом к российским властям расследовать случившееся с Навальным выступили НАТО, ЕС, Великобритания, Австрия, Литва, Украина.

17 сентября Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России в связи с отравлением Навального, в том числе о заморозке европейских активов фигурантов расследований ФБК, а также о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2». Также депутаты призывают к проведению международного расследования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятие резолюции свидетельством того, что за ситуацией с отравлением Навального стоят иностранные спецслужбы.

15 сентября NYT со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила, что власти страны рассматривают возможность введения санкций против России, однако они «не приведут к совершенно новой политике» в отношении Москвы.

Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Однако правительство ФРГ попросило не связывать эти два вопроса. Остановить строительство газопровода призвали также и в сенате США. Позже с таким же заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В Кремле попросили не связывать строительство газопровода с отравлением Навального. «Наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его [газопровод] в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против закрытия проекта строительства «Северного потока-2». По его мнению, проект не имеет никакого отношения к оппозиционеру.

Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном назвал необоснованными обвинения в адрес России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента сравнила отравление Навального с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне в прошлом году. По ее словам, это сложившееся поведение российских властей, и отмена строительства газопровода не способна повлиять на него. Для того чтобы это изменить, нужно рассматривать газопровод как политический, а не как экономический проект, позже добавила она.

Депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен увидела в версии о причастности к отравлению Кремля нестыковки. «Нам говорят: Навальный был якобы «отравлен по воле Кремля», а потом — также по воле Кремля — доставлен спецрейсом на лечение в Берлин <...> Как можно верить делу с подобными нестыковками?» — усомнилась она. По ее мнению, эта версия нужна как повод для санкций в отношении «Северного потока-2».

Президент США Дональд Трамп сказал, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.

Что случилось год назад

Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш.

Навальный связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.





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