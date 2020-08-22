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Отравление Навального. Что важно знать

22 августа 2020 14:27
209
В омской больнице оппозиционер Алексей Навальный впал в кому, его перевезли в Германию. Соратники Навального считают, что политика отравили. Врачи называют отравление одной из версий.
Что известно к 12:00 мск 22 августа

Самолет с Алексеем Навальным прилетел в Германию. Его доставили в госпиталь «Шарите» (Charite).

В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления стабильное.

Накануне врачи разрешили вывезти Навального в Германию под ответственность его супруги. Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что «пациент демонстрирует стабильную динамику». «Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен. По просьбе родственников, брат и жена <...> берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня», — цитирует его слова «Город 55».

К вечеру 21 августа стало известно, что вылет задержится до утра следующего дня. Юлия Навальная подписала заявление на его транспортировку, однако, как утверждают в омском минздраве, вывозить пациента раньше утра отказалась немецкая сторона. Это связано с требованиями профсоюза авиаперевозчиков, регламентирующими график работы пилотов. Самолет ожидал разрешения на вывоз политика с утра 21 августа.

Навальный по-прежнему остается без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил днем 21 августа главврач Александр Мураховский. Он пояснил, что со вчерашнего дня его состояние «несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем».

Основной диагноз — нарушение обмена веществ, заявил главврач.

Анастасия Васильева, лечащий врач оппозиционера, выразила несогласие с заключением местных врачей. Она заявила, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз и оно может быть при огромном количестве заболеваний. Она отметила, что 20 августа уровень сахара в крови у ее пациента был нормальным. «Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах», — сказала Васильева.

Специалисты МВД при исследовании в лаборатории выявили в смывах с одежды, волос, кожи и ногтей Навального вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу при использовании пластикового стаканчика. Главврач Александр Мураховский объяснил, что это «обычная промышленная химия».

Опрошенные РБК эксперты утверждают, что этим веществом Навальный отравиться не мог. «Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны... Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально», — заявил РБК профессор Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова Александр Каплун.

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. По его словам, в консультациях с зарубежными специалистами нет необходимости, поскольку медики, которые занимаются здоровьем Навального, ничем не хуже немецких врачей из клиники «Шарите».

Что случилось

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому. Врачи оценивают состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко, сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать, но врачи все еще занимаются спасением его жизни.

До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель кофейни.

В отделение больницы, где находится Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.

Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что у Навального диагностировали «токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня» и что у политика развился отек мозга. В пресс-службе минздрава Омской области опровергли эту информацию. «Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.

По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.

Версии случившегося

Ярмыш и другие соратники Навального заявили, что его отравили и что отравление связано с его политической деятельностью. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала Ярмыш.

«Отравление рассматривается в качестве одной из версий, мы не можем утверждать, что это было именно отравление. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области. Собеседник РБК в Следственном комитете также сказал, что отравление рассматривается как одна из возможных версий случившегося.

Врачи в Омске заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено. «Мы не считаем, что пациент перенес отравление», — заявил заместитель главврача. Разглашать диагноз медики не имеют права, поэтому сообщили его только жене и брату Навального, сказал он. В штабе Навального опровергли эту информацию и заявили, что его родным диагноз так и не назвали.

В смывах с кожи, ногтей, волос и одежды Навального обнаружили вещество 2-этилгексил дифенил фосфат, которое используется в химической промышленности. В МВД заявили, что оно могло появиться в анализах после использования пластикового стаканчика. Эксперты утверждают, что отравиться им Навальный не мог. «Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны. В любом случае это вещество не дает таких симптомов, как сильная боль. Может возникнуть, например, тошнота», — рассказал профессор Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова Александр Каплун.

«Это сложный пластификатор, или, как говорят химики, мягчитель. Его добавляют в бетон, пластик, чтобы повысить пластичность или морозостойкость материала. Но отравиться этим пластификатором, я считаю, невозможно. Если есть его ложками — наверное, пищеварительная или эндокринная система пострадают. Но как он мог попасть в таком количестве в организм человека?
Если бы он серьезно отравился этим веществом, то показатели бы зашкаливали. А здесь они сделали смывы и говорят, что даже невозможно определить концентрацию вещества, то есть она очень маленькая», — заявил председатель Российского союза химиков Виктор Иванов.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что, по предварительным данным, Навального могли отравить неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном) — психоактивным веществом, вводящим в измененные состояния сознания.

Если информация об отравлении политика подтвердится, то возможны две версии причин, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, заказать отравление политика мог «либо кто-то из представителей элиты, обиженный на него и таким образом желающий отомстить, либо внешние или внутренние игроки, желающие раскачки протеста в России». По мнению эксперта, Кремлю в любом случае это наименее выгодно, так как он не заинтересован в повышении уровня протестной активности, к чему однозначно приведет отравление Навального.

Как отреагировали соратники политика и власти

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем Twitter заявил, что подаст в Следственный комитет заявление по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Полиция проводит проверку обстоятельств отравления Алексея Навального, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. «В управлении МВД по Омской области начали проверку обстоятельств отравления Навального», — рассказал собеседник РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал выздоровления политику, сообщил, что в Кремле знают о случившемся и готовы помочь при необходимости. Вместе с тем Песков отметил, что перед тем, как говорить об отравлении, нужно дождаться результатов лабораторных анализов. «Все предположения являются только предположениями. Было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отравление, то чем? Дождемся результатов анализов», — заявил Песков.

Отвечая на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального, Анастасия Васильева из «Альянса врачей» сказала, что официально откликается на это предложение. «Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — сказала она.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия готова принять Алексея Навального для лечения. По данным Bild и Spiegel, Навального готовят к отправке в берлинский госпиталь «Шарите». С организацией рейса помогает исполнительный директор правозащитной организации «Кино за мир» Джейк Бизилдж, который в 2018 году помог доставить в Германию на лечение Петра Верзилова из группы Pussy Riot.

Однако консилиум врачей в Омске (с участием специалистов из Москвы) не дал разрешения на перевозку Навального. Он останется в омской больнице, пока его состояние не стабилизируется.

Кира Ярмыш со ссылкой на профессиональных немецких реаниматологов, которые осмотрели пациента, заявила, что «[специалисты] пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику «Шарите».

Еврокомиссия призвала Россию разрешить перевезти Алексея Навального на лечение за границу, сообщила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилла Массрали. «Мы верим, что российские власти сдержат свое обещание и разрешат безопасно и быстро перевезти господина Навального за границу на лечение в соответствии с пожеланиями его семьи», — сказала Массрали.

Что случилось год назад

Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш.

Навальный тогда связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.




Фото: Павел Головкин / AP / РБК





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Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
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Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
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29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
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20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
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Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
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23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
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29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
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4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
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7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
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Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
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7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
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26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
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Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
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12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
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12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
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Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
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11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
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26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
22 августа 2020  17:52 
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
В День Государственного флага РФ, 22 августа, жители областного центра стали свидетелями зрелищного выступления летчиков-асов.  Социум
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Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
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Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
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Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
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VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
20 августа 2020  14:04 
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
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Акценты
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
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Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
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Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
629
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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