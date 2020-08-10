Открывается выставка художественной ковки мастеров Самарской области «Его величество модерн или прогулки по Самаре»

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Организатор Выставки: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы. Такие изделия прекрасно вписываются в большинство современных интерьеров. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник или столик, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.На Выставке «Его Величество модерн или прогулки по Самаре» свои лучшие работы представят мастера Самарской области, работающие в технике художественной ковки. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством мастеров кузнечной артели «Вакула» (г.о. Новокуйбышевск), Андрея Демидова (м.р. Волжский); Евгения Денисюка (г.о. Самара), а также творческого союза братьев – кузнецов Андрея Николаевича и Максима Быковских (г.о. Самара).Все работы, представленные в экспозиции, выполнены в стиле модерн. На сегодняшний день эта стилистика все также на пике популярности, как и в начале ХХ столетия. Узнаваемые черты данного стиля несложно прочитать по изящным линиям и завиткам, свободно перетекающим друг в друга. Орнамент с множеством изгибов, пересечений (зачастую с изменением сечения профиля) почти не повторяется по всей длине изделия и оставляет впечатление завораживающей легкости. Мотив изогнутости линий, характерный для складок женского платья, развевающегося на ветру, выражает главную идею модерна- стремление к изысканной утонченности и капризности.Как известно, Самара – город русского модерна. Рожденный в сердце Европы архитектурный стиль уверенно вписался в узкие Самарские улочки.Предлагаем вам совершить увлекательную прогулку по старой Самаре и взглянуть на город глазами фотохудожника Виктора Евгеньевича Серебрякова, чьи талантливые работы с изображениями Самарских зданий в стиле модерн также представлены на выставке.Выставка продолжит свою работу до 25 августа 2020 года.Выставка работает с 9.00 до 20.00 ежедневно.Вход свободный, передает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».