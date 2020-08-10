Открывается выставка художественной ковки мастеров Самарской области «Его величество модерн или прогулки по Самаре»

11 августа в 15.00 в Арт -фойе Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 103/105) состоится торжественное открытие выставки художественной ковки мастеров Самарской области «Его Величество модерн или прогулки по Самаре» (0+).
Организатор Выставки: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы. Такие изделия прекрасно вписываются в большинство современных интерьеров. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник или столик, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.
На Выставке «Его Величество модерн или прогулки по Самаре» свои лучшие работы представят мастера Самарской области, работающие в технике художественной ковки. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством мастеров кузнечной артели «Вакула» (г.о. Новокуйбышевск), Андрея Демидова (м.р. Волжский); Евгения Денисюка (г.о. Самара), а также творческого союза братьев – кузнецов Андрея Николаевича и Максима Быковских (г.о. Самара).
Все работы, представленные в экспозиции, выполнены в стиле модерн. На сегодняшний день эта стилистика все также на пике популярности, как и в начале ХХ столетия. Узнаваемые черты данного стиля несложно прочитать по изящным линиям и завиткам, свободно перетекающим друг в друга. Орнамент с множеством изгибов, пересечений (зачастую с изменением сечения профиля) почти не повторяется по всей длине изделия и оставляет впечатление завораживающей легкости. Мотив изогнутости линий, характерный для складок женского платья, развевающегося на ветру, выражает главную идею модерна- стремление к изысканной утонченности и капризности.
Как известно, Самара – город русского модерна. Рожденный в сердце Европы архитектурный стиль уверенно вписался в узкие Самарские улочки.
Предлагаем вам совершить увлекательную прогулку по старой Самаре и взглянуть на город глазами фотохудожника Виктора Евгеньевича Серебрякова, чьи талантливые работы с изображениями Самарских зданий в стиле модерн также представлены на выставке.
Выставка продолжит свою работу до 25 августа 2020 года.
Выставка работает с 9.00 до 20.00 ежедневно.
Вход свободный, передает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
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