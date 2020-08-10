Я нашел ошибку
Главные новости:
Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.
Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы
В то же время школы примут меры для профилактики распространения инфекции. Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.
В СО планируется очное обучение: нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс
С сегодняшнего дня в ДОУ СО работают все группы, воспитанники вновь занимаются в соответствии со своей возрастной категорией.
Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос, чтобы в последнюю неделю августа детсады области заработали в обычном режиме
За время работы фитнесс-залов нарушений эпидемиологического режима не выявлено, нет и претензий со стороны Роспотребнадзор.
Оперативный штаб СО: принято решение об увеличении пропускной способности фитнесс-центров до 50%
Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5472 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы.
Открывается выставка художественной ковки мастеров Самарской области «Его величество модерн или прогулки по Самаре»
Это своеобразная коллаборация Самарского областного художественного музея и Муниципального драматического театра «Самарская площадь».
Стартует новый музейно-театральный проект «Один день в музее»
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.78
0.14
EUR 86.83
-0.34
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Тольятти поздравили золотых выпускников
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Открывается выставка художественной ковки мастеров Самарской области «Его величество модерн или прогулки по Самаре»

10 августа 2020 18:14
154
В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы.
11 августа в 15.00 в Арт -фойе Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 103/105) состоится торжественное открытие выставки художественной ковки мастеров Самарской области «Его Величество модерн или прогулки по Самаре» (0+).

Организатор Выставки: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы. Такие изделия прекрасно вписываются в большинство современных интерьеров. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник или столик, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.

На Выставке «Его Величество модерн или прогулки по Самаре» свои лучшие работы представят мастера Самарской области, работающие в технике художественной ковки. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством мастеров кузнечной артели «Вакула» (г.о. Новокуйбышевск), Андрея Демидова (м.р. Волжский); Евгения Денисюка (г.о. Самара), а также творческого союза братьев – кузнецов Андрея Николаевича и Максима Быковских (г.о. Самара).

Все работы, представленные в экспозиции, выполнены в стиле модерн. На сегодняшний день эта стилистика все также на пике популярности, как и в начале ХХ столетия. Узнаваемые черты данного стиля несложно прочитать по изящным линиям и завиткам, свободно перетекающим друг в друга. Орнамент с множеством изгибов, пересечений (зачастую с изменением сечения профиля) почти не повторяется по всей длине изделия и оставляет впечатление завораживающей легкости. Мотив изогнутости линий, характерный для складок женского платья, развевающегося на ветру, выражает главную идею модерна- стремление к изысканной утонченности и капризности.

Как известно, Самара – город русского модерна. Рожденный в сердце Европы архитектурный стиль уверенно вписался в узкие Самарские улочки.

Предлагаем вам совершить увлекательную прогулку по старой Самаре и взглянуть на город глазами фотохудожника Виктора Евгеньевича Серебрякова, чьи талантливые работы с изображениями Самарских зданий в стиле модерн также представлены на выставке.

Выставка продолжит свою работу до 25 августа 2020 года.

Выставка работает с 9.00 до 20.00 ежедневно.
Вход свободный, передает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
10 августа 2020  18:14
В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы.
Открывается выставка художественной ковки мастеров Самарской области «Его величество модерн или прогулки по Самаре»
В наше время изделия, мастерски выполненные на наковальне по технологии, изобретенной столетия назад далекими предками, очень популярны и востребованы. Социум
153
10 августа 2020  17:42
Мотострелки преодолеют более 500 км на танках Т-72Б3, бронетранспортёрах БТР-82А, Уазах Пикап.
Мотострелки ЦВО приступили к перемещению на полигон «Донгуз» в ходе учения общевойсковых армии ЦВО
Мотострелки преодолеют более 500 км на танках Т-72Б3, бронетранспортёрах БТР-82А, Уазах Пикап.   Социум
162
10 августа 2020  17:30
Временное ограничение в приеме наличных денег было обусловлено введением в России запрета на пополнение наличными анонимных (неиденцифицированных) электронных кошельков.
Восстановлен прием наличных средств по транспортным картам в офисах Единого оператора электронного проездного
Временное ограничение в приеме наличных денег было обусловлено введением в России запрета на пополнение наличными анонимных (неиденцифицированных) электронных... Социум
179
Весь список

Здравоохранение
10 августа 2020  19:06
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.
Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.    Здравоохранение
120
10 августа 2020  18:34
Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5472 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5472 человек. Здравоохранение
152
10 августа 2020  16:46
После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тысяч.
Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов
После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тысяч.  Здравоохранение
206
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3467
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4279
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2777
Весь список
Туризм
10 августа 2020  13:30
В Сызрани запустили интерактивный путеводитель с аудиогидом по историческому центру
В Сызрани запустили интерактивный путеводитель с аудиогидом по историческому центру
 В первый этап проекта вошли 17 достопримечательностей, расположенных в историческом центре города. Туризм
238
10 августа 2020  09:26
Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции
Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции
 С учетом новых условий все авиакомпании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус. Туризм
298
8 августа 2020  18:41
Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ.
Границу России с Абхазией за неделю пересекли около 160 тысяч человек
Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с... Туризм
769
Весь список
Образование
10 августа 2020  18:58
В то же время школы примут меры для профилактики распространения инфекции. Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.
В СО планируется очное обучение: нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс
В то же время школы примут меры для профилактики распространения инфекции. Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха. Образование
148
10 августа 2020  17:35
На тематической неделе участники фестиваля подробно познакомятся с историей одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности – АО «РКЦ «Прогресс».
Фестиваль «NAUKA 0+» открывает неделю «Физика полета»
На тематической неделе участники фестиваля подробно познакомятся с историей одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности –... Образование
149
10 августа 2020  16:57
Награды получили 26 выпускников тольяттинских школ, которые проявили себя в изучении общеобразовательных дисциплин, а также становились победителям и призёрами олимпиад.
В Тольятти поздравили золотых выпускников
Награды получили 26 выпускников тольяттинских школ, которые проявили себя в изучении общеобразовательных дисциплин, а также становились победителям и призёрами... Образование
208
Весь список

Культура
10 августа 2020  18:05
Это своеобразная коллаборация Самарского областного художественного музея и Муниципального драматического театра «Самарская площадь».
Стартует новый музейно-театральный проект «Один день в музее»
Это своеобразная коллаборация Самарского областного художественного музея и Муниципального драматического театра «Самарская площадь».   Культура
152
10 августа 2020  15:20
На которой будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
На которой будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП. Культура
202
9 августа 2020  16:54
Сообщается, что Валери умерла в своей квартире в Риме.
Снимавшаяся у Феллини актриса Франка Валери скончалась в возрасте 100 лет
Сообщается, что Валери умерла в своей квартире в Риме.  Культура
435
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4659
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2661
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2317
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
987
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
1996
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
1221
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
629
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
8671
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
5410
Весь список
Самара - Город - курорт
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
232
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
830
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
2726
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
1118
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
1330
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
1276
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1931
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
803
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1701
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4659
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2661
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2317
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
1181
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
2214
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
2163
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3467
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4279
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2777
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
18835
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
3188
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
3242
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
3119
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3850
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
5600
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
2718
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
2004
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
2991
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2396
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2378
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
17464
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
32194
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
38426
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
33600
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
30937
Весь список
В центре внимания
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
0
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
233
Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству
10 августа 2020  12:07 
Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству
 Ключевая задача поездки – сформулировать и обсудить приоритетные направления сотрудничества и возможности использования лучших практик, наработанных в... Образование
278
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
10 августа 2020  11:35 
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
  В больницах остаются 1693, вылечились и выписаны 5472 человека.  Здравоохранение
351
Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах
10 августа 2020  10:23 
Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах
 Качество воды там не соответствует нормам. Социум
274
Весь список
Акценты
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
233
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.
9 августа 2020  18:03 
Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»
9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа.  Политика региона
497
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.
8 августа 2020  18:30 
Дмитрий Азаров вручил награды победителям и призерам турнира «Оранжевый мяч»
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.  Спорт в регионе
822
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
954
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
910
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1091
Весь список
Новости Тольятти
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
195
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
234
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
775
Весь список