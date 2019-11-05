Открывается выставка, посвященная творчеству профессора самарского Политеха

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Экспозиция развернется в выставочном комплексе «Исторический парк «Россия – Моя история» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.131, ТК «Гудок», 3 этаж. Торжественное открытие выставки состоится 7 ноября в 16.00. работать экспозиция будет до 24 ноября, вход – бесплатный.Напомним, недавно в Издательском доме «Русский писатель» вышло в свет полное собрание сочинений Александра Малиновского. В семитомник, помимо основного литературного наследия, вошли стихи, которые не были опубликованы при жизни автора, дневник записей «Мысли на ходу», а также критические статьи о творчестве и воспоминания современников о самом Александре Станиславовиче. Все книги, тиражом 350 экземпляров, будут распространены бесплатно в библиотеках Самарской области.Александр Станиславович Малиновский родился в 1944 году в селе Утевка Нефтегорского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер химик-технолог» и прошел путь от рабочего до генерального директора крупных нефтехимических заводов. Доктор технических наук. Заслуженный изобретатель России. Член Союза писателей России. Автор более тридцати книг прозы и поэзии. Награжден медалями Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского.Лауреат всероссийских литературных премий «Русская повесть», имени А. Толстого, имени П. Ершова, имени И. Шмелева, имени Э. Володина. Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства. Награжден Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», передает пресс-служба СамГТУ.