«Открытая Самара»: стартовали туры «Поезд на пленэр» и «Тур де пляж»

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Прежде чем туристы отправились до Ширяева по Волге, их ожидала торжественная встреча на железнодорожном вокзале областного центра. Гостей радушно поприветствовали артисты Волжского русского народного хора, организаторы программы, а также официальные лица.«Сегодня мы встречаем первые группы туристов в рамках проекта «Открытая Самара». Сейчас проект объединяет пять предложений самарских туроператоров, – отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. – Эти программы направлены на различные аудитории. Гости, приехавшие в рамках программы «Поезд на пленэр», могут полюбоваться прекрасными видами нашего края и запечатлеть их в своих картинах. Для туристов, приехавших в рамках программы «Тур де пляж», подготовлена более активная программа, в том числе с просмотром различных достопримечательностей не только Ширяева, но и областной столицы».Название проекта «Открытая Самара» носит особый смысл. Открытая – потому что областная столица открывает страницы своей истории, которые долгое время держались в тайне. А еще и потому, что сейчас наблюдается новый виток в развитии внутреннего туризма после пандемии коронавируса.«Сейчас большинство знаковых объектов, пусть и с определенными ограничениями, но посещать всё-таки можно, поэтому мы с радостью приглашаем туристов в наш город, – отметил Артур Абдрашитов.«Сегодня мы открываем новый цикл проектов, направленных на знакомство туристов с разными аспектами жизни нашего региона, – сказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин. – Областное Правительство и губернатор Дмитрий Азаров уже выразили поддержку тем проектам, которые мы начали реализовывать ранее. Это «Краеведческий экспресс», «Вагон знаний». Мы добавили дополнительный импульс в развитие туристического потенциала нашего региона, помогая закрепить за Самарой статус центра туризма всего Приволжского федерального округа».После водной прогулки с экскурсионным сопровождением в Ширяево туристы смогли побывать на Поповой горе, увидеть потрясающую панораму с горы Стрельной, посетить дом-музей знаменитого художника Ильи Репина, насладиться волжскими пейзажами, при желании запечатлев их на холсте, а также посетить мастер-классы профессиональных художников.Партнёром программы «Поезд на пленэр» выступил ТРК «Космопорт», при поддержке которого в Самарскую область прибыло 20 профессиональных художников. Они создали на своих полотнах зарисовки с основных достопримечательностей Самарской области.«В Самаре я впервые, впечатления от поездки положительные, идея проведения подобных коротких тематических туров кажется мне перспективной, – сказала гостья из Москвы Татьяна Петрова. – Красота здесь, конечно, неописуемая! Рисую с натуры я первый раз, мне очень понравилось».Первые туристы проекта «Открытая Самара» смогли познакомиться с новым туристическим предложением «Тур де пляж» и одними из первых посетить оборудованную пляжную зону в районе Полевого спуска в Самаре. К услугам отдыхающих шезлонги, полотенца, зонты, а также возможность позаниматься пляжной йогой, прокатиться на sup-досках. Инвестором площадки выступил отель «7 Авеню».«Мы подвели статистику: только за июль порядка 62-х регионов побывало у нас в отеле. И все, кто к нам приезжают, отмечают нашу шикарную набережную и пляжную зону. И очень много запросов было именно на благоустроенный пляж. Мы обратились в правительство Самарской области, городскую администрацию, нас поддержали. Этот проект, который сегодня открылся, – проект хорошего государственно-частного партнёрства», – отметил генеральный директор отеля Михаил Мальцев.Развитие туризма – одно из важнейших направлений стратегии лидерства Самарской области. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым региональному правительству были даны поручения по привлечению туристов в область, ведется разработка госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства на 2021–2025 годы». Среди основных задач, которые планируется решить – развитие инфраструктуры, в том числе и современных оборудованных пляжных зон, подготовка квалифицированных кадров в области туризма и гостеприимства и, конечно, повышение узнаваемости области.В проект «Открытая Самара» также вошли такие туристические направления, как «Самарский шик-модерн», «Жигулевские выходные» и гастротур «Вкусно едем». Два из них стартуют в ближайшие выходные.Выходные августа и сентября в рамках проекта «Открытая Самара» организаторами уже спланированы, продажа билетов открыта, передает пресс-служба облправительства.