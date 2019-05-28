Открыт проезд на участке трассы А-300 в черте Самары

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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что с 17:00 28 мая 2019 года на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара-Б.Черниговка-граница с Казахстаном в черте г. Самара (от ул. Уральской до ул. Хасановской) открыто движение для всех транспортных средств.Напомним, ограничение было введено в связи технологическим отказом канализационного коллектора, проходящего по ул. Утевская, передает пресс-служба облправительства.