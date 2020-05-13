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Новости /  Общество /  Социум  

Отец Нурмагомедова находится в коме

13 мая 2020 23:54
169
Абдулманап Нурмагомедов сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве. Об этом ТАСС сообщил комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.

"Отец Хабиба находится в коме", - сказал Рабаданов, отметив, что отец спортсмена сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы. 



Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии


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