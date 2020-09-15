От жителей региона к форуму АСИ поступило более 850 предложений 

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Самарская область в лидерах по количеству предложений к форуму «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив.

Всего от жителей Самарской области на платформе АСИ размещено 862 инициативы. Активность жителей, готовых поддержать экономику, социальную и технологическую сферы страны своими идеями, оказалась намного выше других регионов. По количеству предложений Самарская область занимает второе место в России, уступив только Москве.

«По тем заявкам, которые уже поступили, необходимо работу начинать – сортировать и передавать в профильные министерства региона для проработки, – поручил Глава региона Дмитрий Азаров. – Содержательную работу с людьми, которые высказали эти идеи, мы уже обязаны вести. Нам ни в коем случае нельзя потерять активность людей, необходимо всячески ее поддерживать».

Для участия в форуме идеи принимались в семи номинациях: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса и новая молодежная повестка. Лучшие из них помогут обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях - победители получат поддержку АСИ и партнеров форума, а их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

Уже известны несколько инициатив от Самарской области, которые отобраны в ТОП-800 проектов России в ходе первичного просмотра экспертов. Среди них, например, проект предпринимателя Александра Свистунова, о возможности регистрации бизнеса онлайн без привязки к физическому адресу регистрации, или инициатива развития добровольческой деятельности "Больничная клоунада" от Самарского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Региональный центр трудовых ресурсов предлагает внедрить коммуникационную площадку для решения задач кадрового обеспечения экономики региона. Более подробно с проектами можно ознакомиться на сайте https://idea.asi.ru/.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» позволит высказаться каждому, кто считает свой проект перспективным и способным изменить к лучшему жизнь региона и страны в целом. При этом нужны не только идеи, но и мнения, поддержка со стороны неравнодушных граждан – вместе мы дадим шанс лучшим инициативам на реализацию», - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам форума Агентство стратегических инициатив отберет 100 самых сильных и перспективных идей, которые помогут улучшить качество жизни в регионах. Они будут представлены руководству страны, передает пресс-служба облправительства.