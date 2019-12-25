Осужденный из ИК-3 СО принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных

96

В мероприятии принимали участие: начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, директор департамента международных и общественных связей Дельфийского Совета Мария Семенихина, Президент благотворительного Фонда «Забота» Василий Ласточкин, первый заместитель председателя Региональной общественной организации «Динамо» № 32 Юрий Чуприна, представители Общественного совета при ФСИН России и многие другие.Открыл мероприятие начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. От лица руководства ФСИН России он поприветствовал гостей и участников турнира и выразил огромную благодарность депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, многократному чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, при поддержке которого на протяжении многих лет в исправительных учреждениях проводится большая работа с осужденными с целью популяризации игры в шахматы. Практически во всех исправительных учреждениях действуют шахматные кружки и секции, созданы библиотеки со специальной литературой, проводятся шахматные турниры. Игра в шахматы - это не только интересное спортивное состязание, но и мощный фактор воспитательного воздействия на осужденных.Александр Матвеенко также отметил, что 2019 год для уголовно-исполнительной системы можно назвать годом шахмат, потому что он был насыщен шахматными турнирами разного уровня. В апреле этого года проведен матч несовершеннолетних осужденных из воспитательных колонии Российской Федерации с несовершеннолетними осужденными из Республики Беларусь.19 июля, в преддверии Международного дня шахмат, одновременно во всех регионах России прошла Общероссийская акция массовой игры в шахматы. В этот день около 21 тысячи осужденных из 844 исправительных учреждений приняли участие в турнирах. В итоге состязаний были отобраны четыре игрока, которые вошли в состав сборной команды России для участия в международном интернет-турнире.5 и 6 августа 2019 года был проведен международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США. Уверенную победу в турнире одержала сборная команда России.И, наконец, сегодняшний турнир – финальный этап Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.Открытие чемпионата состоялось также в ходе июльской Общероссийской акции массовой игры в шахматы.На первом этапе были проведены игры и выявлены победители внутри исправительных учреждений. На втором этапе победители определены уже на уровне регионов.Всего в играх чемпионата приняло участие 15103 осужденных из 676 исправительных учреждений.И вот сегодня в финале Всероссийского чемпионата впервые в истории уголовно-исполнительной системыосужденные из 76 территориальных органов ФСИН России участвовали в шахматном турнире.Примечательно, что самому старшему игроку уже исполнился 81 год, а самому молодому – 24. Также среди игроков-финалистов боролись за победу три девушки, представляющие Ивановскую, Костромскую, Челябинскую области.Турнир проходил в два этапа по швейцарской системе в 5 туров с контролем времени 10 минут на партию плюс 3 секунды за каждый ход. В каждом туре соперники подбирались автоматически. Определение мест среди участников, набравших одинаковое количество очков, проводилось согласно коэффициенту Бухгольца.По итогам игры были выявлены 6 финалистов. Ими стали осужденные из следующих территориальных органов ФСИН России: УФСИН России по Брянской области, УФСИН России по Саратовской области, ГУФСИН России по Новосибирской области, ГУФСИН России по Иркутской области, УФСИН России поТомской области, УФСИН России по Сахалинской области.Затем второй этап турнира финалисты провели по круговой системе: каждый участник сыграл друг с другом.Победитель и призеры чемпионата при равном количестве набранных очков определялись по коэффициенту Бергера.Борьба за титул чемпиона оказалась нелегкой. Игроки, прошедшие ни один отборочный тур и уже закаленные в шахматных боях, приложили все силы, пытаясь обыграть соперников.И вот, наконец, прозвучало имя победителя. В ходе напряженной борьбы первым в истории обладателем звания чемпиона Всероссийского турнира по шахматам среди осужденных стал Сергей Н., отбывающий наказание в исправительном учреждении УФСИН России по Саратовской области. На втором месте - игрок из ГУФСИН России по Иркутской области, на третьем - ГУФСИН России по Новосибирской области, четвертое место досталось игроку из исправительного учреждения УФСИН России по Сахалинской области, на пятом - УФСИН России по Брянской области, на шестом - УФСИН России по Томской области.Объявив итоги турнира и поздравив всех победителей, участников и болельщиков с этим свершившимся знаменательным событием, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко сказал:- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Наверняка, для многих осужденных участие во Всероссийском чемпионате запомнится надолго. И если, благодаря шахматному турниру, кто-то из них серьезно увлечется этой игрой, научится думать, просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения из мест лишения свободы, он не сделает повторных серьезных ошибок. Это и будет для них самой главной победой.Победителю турнира будет вручен именной шахматный комплект от Анатолия Евгеньевича Карпова, а УФСИН России по Саратовской области получит почетный кубок Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области