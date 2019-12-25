Осужденный из ИК-3 СО принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
25 декабря 2019 18:09
96
В мероприятии принимали участие: начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, директор департамента международных и общественных связей Дельфийского Совета Мария Семенихина, Президент благотворительного Фонда «Забота» Василий Ласточкин, первый заместитель председателя Региональной общественной организации «Динамо» № 32 Юрий Чуприна, представители Общественного совета при ФСИН России и многие другие.
Открыл мероприятие начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. От лица руководства ФСИН России он поприветствовал гостей и участников турнира и выразил огромную благодарность депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, многократному чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, при поддержке которого на протяжении многих лет в исправительных учреждениях проводится большая работа с осужденными с целью популяризации игры в шахматы. Практически во всех исправительных учреждениях действуют шахматные кружки и секции, созданы библиотеки со специальной литературой, проводятся шахматные турниры. Игра в шахматы - это не только интересное спортивное состязание, но и мощный фактор воспитательного воздействия на осужденных.
Александр Матвеенко также отметил, что 2019 год для уголовно-исполнительной системы можно назвать годом шахмат, потому что он был насыщен шахматными турнирами разного уровня. В апреле этого года проведен матч несовершеннолетних осужденных из воспитательных колонии Российской Федерации с несовершеннолетними осужденными из Республики Беларусь.
19 июля, в преддверии Международного дня шахмат, одновременно во всех регионах России прошла Общероссийская акция массовой игры в шахматы. В этот день около 21 тысячи осужденных из 844 исправительных учреждений приняли участие в турнирах. В итоге состязаний были отобраны четыре игрока, которые вошли в состав сборной команды России для участия в международном интернет-турнире.
5 и 6 августа 2019 года был проведен международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США. Уверенную победу в турнире одержала сборная команда России.
И, наконец, сегодняшний турнир – финальный этап Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.
Открытие чемпионата состоялось также в ходе июльской Общероссийской акции массовой игры в шахматы.
На первом этапе были проведены игры и выявлены победители внутри исправительных учреждений. На втором этапе победители определены уже на уровне регионов.
Всего в играх чемпионата приняло участие 15103 осужденных из 676 исправительных учреждений.
И вот сегодня в финале Всероссийского чемпионата впервые в истории уголовно-исполнительной системы
осужденные из 76 территориальных органов ФСИН России участвовали в шахматном турнире.
Примечательно, что самому старшему игроку уже исполнился 81 год, а самому молодому – 24. Также среди игроков-финалистов боролись за победу три девушки, представляющие Ивановскую, Костромскую, Челябинскую области.
Турнир проходил в два этапа по швейцарской системе в 5 туров с контролем времени 10 минут на партию плюс 3 секунды за каждый ход. В каждом туре соперники подбирались автоматически. Определение мест среди участников, набравших одинаковое количество очков, проводилось согласно коэффициенту Бухгольца.
По итогам игры были выявлены 6 финалистов. Ими стали осужденные из следующих территориальных органов ФСИН России: УФСИН России по Брянской области, УФСИН России по Саратовской области, ГУФСИН России по Новосибирской области, ГУФСИН России по Иркутской области, УФСИН России по
Томской области, УФСИН России по Сахалинской области.
Затем второй этап турнира финалисты провели по круговой системе: каждый участник сыграл друг с другом.
Победитель и призеры чемпионата при равном количестве набранных очков определялись по коэффициенту Бергера.
Борьба за титул чемпиона оказалась нелегкой. Игроки, прошедшие ни один отборочный тур и уже закаленные в шахматных боях, приложили все силы, пытаясь обыграть соперников.
И вот, наконец, прозвучало имя победителя. В ходе напряженной борьбы первым в истории обладателем звания чемпиона Всероссийского турнира по шахматам среди осужденных стал Сергей Н., отбывающий наказание в исправительном учреждении УФСИН России по Саратовской области. На втором месте - игрок из ГУФСИН России по Иркутской области, на третьем - ГУФСИН России по Новосибирской области, четвертое место досталось игроку из исправительного учреждения УФСИН России по Сахалинской области, на пятом - УФСИН России по Брянской области, на шестом - УФСИН России по Томской области.
Объявив итоги турнира и поздравив всех победителей, участников и болельщиков с этим свершившимся знаменательным событием, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко сказал:
- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Наверняка, для многих осужденных участие во Всероссийском чемпионате запомнится надолго. И если, благодаря шахматному турниру, кто-то из них серьезно увлечется этой игрой, научится думать, просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения из мест лишения свободы, он не сделает повторных серьезных ошибок. Это и будет для них самой главной победой.
Победителю турнира будет вручен именной шахматный комплект от Анатолия Евгеньевича Карпова, а УФСИН России по Саратовской области получит почетный кубок Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 декабря 2019 19:15
Наступила пора прощания с десятыми и встречи новых, двадцатых. Социум
84
25 декабря 2019 19:05
Отметим, что идея настолько пришлась по душе, что в Кировском депо уже два Деда Мороза и две Снегурочки. Социум
95
25 декабря 2019 18:18
Почта России приступит к выплатам с 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от... Социум
102
Здравоохранение
25 декабря 2019 10:13
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
307
24 декабря 2019 13:27
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
223
24 декабря 2019 10:31
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
204
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
232
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15000
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14850
Туризм
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
209
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
217
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
845
Образование
25 декабря 2019 11:57
В настоящее время уже известно, как распределены жилые дома в Самаре между городскими школами. Образование
178
25 декабря 2019 11:19
Уникальная образовательная площадка призвана создать особую образовательную среду. Образование
217
24 декабря 2019 18:27
Сейчас любой житель Самары может подать документы на прием своих детей в первый класс целого ряда школ, которые считаются элитными. Образование
352
Культура
25 декабря 2019 15:56
Многие из них уже в ближайшие дни зазвучат в руках артистов симфонического оркестра на гастролях в Испании. Культура
121
24 декабря 2019 15:25
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство." Культура
282
24 декабря 2019 14:33
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". Культура
313
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
191
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15565
Мода
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
25
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
99
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
126
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
493
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
633
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
387
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1178
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
828
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
765
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
463
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
757
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
828
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1084
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2209
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2718
Мероприятия