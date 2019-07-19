Осужденные исправительных учреждений СО приняли участие в шахматном турнире

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Руководство колоний и следственных изоляторов определило места проведения соревнований. Это клуб или плац учреждения. Также была подготовлена материальная база.Авторитетное жюри определило лучших гроссмейстеров в каждом исправительном учреждении. Они примут участие во втором этапе турнира по шахматам.Спортивные соревнования стали большим событием в жизни колонии и следственных изоляторов и положительно сказались на морально-психологической атмосфере среди осужденных.Участники шахматного турнира были поощрены руководством исправительных учреждений, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области