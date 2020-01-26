Осужденная за наркотики в России израильтянка попросила о помиловании

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"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится.Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении", - говорится в распространенном сообщении коллегии.Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, об этом же президента попросила и мать девушки, но не сама осужденная.До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Иссахар пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс". После слов Пескова защита девушки обсудила с ней возможность все-таки подать соответствующее ходатайство.Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.Фото: ТАСС / Геодакян Артём