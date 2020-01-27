Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

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"Предварительная информация, что она желает забрать детей. Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей", — сказала Кузнецова на пресс-конференции.По ее словам, тот факт, что отец оставил детей — это серьезное нарушение."В ближайшее время будет информация по поводу того, как воспитывались дети. К сожалению, сейчас полной информации органы опеки предоставить так и не смогли", — добавила Кузнецова.Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Его начала искать полиция. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следователи СК начали проверку.Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.Фото из открытых источников