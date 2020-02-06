Основные преимущества регистрации в качестве самозанятого
6 февраля 2020 14:20
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Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно производят товары или предоставляют услуги, у которых нет работодателя и нет наемных работников, доходы которых не превышают в календарном году 2,4 млн. руб.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» интересен начинающим предпринимателям, которые имеют свой небольшой бизнес,
например, занимаются дизайном, фотографией, изготовлением букетов из цветов, бижутерии, ремонтом квартир. Кроме того, этот режим выгоден для людей,
сдающих свое жилье в наем.
Система налогообложения в виде налога на профессиональный доход предусматривает использование «самозанятыми» гражданами новых информационно–технологических решений, позволяющих налогоплательщикам автоматизировано с использованием мобильного приложения «Мой налог» подключиться к интернет-платформам агрегаторов (банки, диспетчерские службы и т.д.), обмениваться информацией с налоговыми органами без представления налоговой отчетности, а также уплачивать налог.
Основные преимущества Налога на профессиональный доход в сравнении с другими налоговыми режимами:
1) Не нужно сдавать отчетность;
2) Низкая налоговая ставка: при получении доходов от физических лиц – 4%, при получении доходов от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 6%, при этом установленные ставки не будут увеличиваться на протяжении 10 лет;
3) Не нужно применять кассу, приложение «Мой налог» автоматически сформирует чеки для клиентов;
4) Предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тыс. руб., который списывается частями. Обращаться никуда не нужно, налоговый вычет сразу же после
регистрации начисляется в мобильном приложении и постепенно списывается по мере уплаты налога: если налог платится по ставке 4%, то вычет составит 1% от дохода, при ставке 6% - вычет составит 2%. Другими словами, на начальной стадии ставки будут равны 3% и 4% в зависимости от того, от кого получен доход физическое лицо или юридическое лицо).
5) Приложение формирует справку о регистрации и справку о доходе за период ведения деятельности. Данные справки являются официальными документами, подтверждающими статус налогоплательщика и сведения о полученных доходах. Данные справки можно предоставить по месту требования, например, в банк при оформлении кредита.
6) Сняться с учета возможно в любое время.
Информация о новом налоге для самозанятых размещена на сайте www.npd.nalog.ru, передает пресс-служба облправительства.
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