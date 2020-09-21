Осенний град не остановил участников “Подиума зрелой красоты” в Самаре

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Проект уже увидели более 20 000 человек по всей Самарской области.

На карте федерального проекта, ломающего стереотипы о возрасте, который проводят в виде фэшн-показа, появился еще один замечательный город.

Именно в Самаре “Подиум зрелой красоты” впервые прошел в полу-оффлайн формате без зрителей, но с прямой трансляцией на местном телеканале Самара-ГИС и в социальных сетях, которую уже увидели более 20 000 человек по всей Самарской области.

Проект был организован порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и БФ “Хорошие истории” при поддержке "Благотворительного фонда "Почет" и компании Danone. 2020 год стал экспериментальным годом для проекта: в новых сложившихся мировых условиях проект состоялся в опен-эйр формате, с живой музыкой и исключительно локальными брендами и дизайнерами одежды. На подиуме была создана атмосфера паркового ансамбля с растениями из «Садового центра Веры Глуховой» и оживающими статуями от коллектива “Пластилиновый дождь”. Организаторы привлекли любимые в городе музыкальные коллективы: барабанщиков АШЕ и джаз-трио “Black coffee jazz”. Аномальная погода и неожиданный град закончился за 15 минут до начала выхода участников на Подиум, который был срежиссирован талантливым постановщиком Аллой Романовой.

В этом году поддержать своих моделей на сцену вышли дизайнеры: Маргарита Ботникова, Елена Чувилина, Валентина Журавлева и бренд одежды Итальянский стиль. В Самаре дизайнеры продемонстрировали: работы в эксклюзивной авторской технике вязаного кружева фристайл, сочетающий в себе тенденции современной моды, трикотажную одежду из вязанных и готовых полотен, стильные авторские образы из качественных материалов. Стилизовать образы помогала Анастасия Селиванова.

“Самара - осторожный город, который долго и внимательно присматривается к новым проектам, тем не менее нам удалось всего за три недели организовать и провести уникальное для города по формату и атмосфере мероприятие для старшего поколения, которое создавалось силами местного сообщества и отразило всю широту души и профессионализма самарской области” - поделилась своими впечатлениями организатор проекта Татьяна Акимова.

“Мы нашли в себе силы и мужество выйти из зоны комфорта и судьба нам подарила возможность общения с близкими по духу людьми.”- сказала участника Вера Гордеева, передает baba-deda.ru.

Фото: baba-deda.ru