Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

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Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали выбранное место в сквере у Театра драмы "скорее неудачным", противоположного мнения придерживаются 10 процентов. Еще четыре процента опрошенных затруднились с ответом, а 12 процентов признались, что для них этот вопрос не важен.При этом только 18 процентов заявили, что от возведения храма лучше отказаться. Более половины (58 процентов) респондентов считают, что храм следует построить в другом месте, и только семь процентов — что его надо построить, как и предполагалось, в сквере у Театра драмы. Кроме того, 14 процентов заявили, что проект строительства у театра нужно скорректировать с учетом мнения горожан, а три процента затруднились ответить.В целом о планах построить храм знают 94 процента опрошенных, 57 процентов назвали вопрос строительства скорее не значимым для них лично, но 39 процентов заявили о его значимости.Провести опрос о строительстве храма святой Екатерины предложил президент Владимир Путин. До этого в сквере, на месте которого планируется построить церковь, прошли несколько акций протеста, во время которых полиция задержала около ста человек. В результате строительство временно прекратили, забор, огораживающий площадку, демонтировали.Опрос проводился методом телефонного интервью с 16 по 20 мая по заказу Экспертного института социальных исследований. В исследовании приняли участие три тысячи жителей Екатеринбурга старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 1,8 процента.