Определены лучшее чтецы региональный этап конкурса «Живая классика»
12 апреля 2019 17:57
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Участники регионального финала Самарской области показали свои навыки выразительного чтения. Все они – победители муниципальных этапов конкурса, одержавшие до этого победу на классных и школьных этапах. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри свое прочтение выбранного отрывка. Кому-то оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюбленности. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей.
«Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнала Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бёрнетт, Бредбери. В подростковой литературе много книг, которые ещё предстоит прочитать нашим участникам».
Лучшими юными чтецами по итогам конкурса стали Дубков Владимир (В. Шукшин «Дядя Ермолай»), Уханова Дарья (А. Логинов «Монолог старой парты»), Семьянинов Михаил (А. Чехов «Ах зубы»). Победителей ждет поездка в МДЦ «Артек», где они продолжат соревнования в мае на Всероссийском уровне. Для участников, которые не вышли во Всероссийский финал, будут организованы фан-зоны с прямой трансляцией финала из «Артека». В 2019 году Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. За этот год «Живая классика» значительно выросла: в рамках проекта начала работать «Детская редакция», открылась Детская школа социального проектирования, были организованы международные телемосты между участниками. Проект «Вслух!» по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей, созданный по инициативе участников конкурса, сегодня реализуется почти в 30 регионах России.
В этом году в Самарской области для старших участников регионального финала конкурса «Живая классика» было организовано прослушивание в Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Фонда «Живая классика» и ГИТИСа, поддержке компании «Норникель» и Фонда президентских грантов. Саратовская область вошла в число 30 регионов, выбранных путем голосования на сайте https://youngreaders.ru/vote. 4 одиннадцатиклассника получили профессиональную оценку от преподавателя актерского мастерства Театрального института имени Бориса Щукина, актер театра и кино Иван Горшков. Ребята были приглашены на второй тур вступительных испытаний в знаменитой Щуке, передает пресс-служба конкурса.
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