Я нашел ошибку
Главные новости: 
Они пробудут под стражей до 2 августа.
Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей.
Самарская область: повышение интереса к внутреннему туризму становится приметой времени
Фонтан «Роза ветров» и детские площадки в «речном» стиле. Скверу Речников на Сухой Самарке возвращают былую славу.
В Самаре ведется комплексное благоустройство сквера Речников на улице Флотской
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции.
Самарский академический театр оперы и балета начал репетиции: в сентябре откроется 90-й, юбилейный сезон
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности.
Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.
Суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева
В последнее время Дмитрий Дегтярев находился в реанимации.
В Свердловской области умер министр, у которого диагностировали коронавирус
сегодня  Среда, 22 июля, 18:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 70.79
-0.18
EUR 81.59
0.34
Новости /  Общество /  Социум  

Определены эксперты Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» от Самарской области

22 июля 2020 14:31
188
Они будут оценивать работы самарских художников и определят победителя, который представит регион в финале и поборется за право стать лучшим в ПФО.
В Самарской области определили региональных экспертов Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Они будут оценивать работы самарских художников и определят победителя, который представит регион в финале и поборется за право стать лучшим в Приволжском федеральном округе.

Фестиваль стрит-арта проходит в 14 регионах Приволжского федерального округа по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. В фестивале принимают участие молодые художники с эскизами рисунков, посвященных людям, противостоящим эпидемии COVID-19. Победители региональных этапов нанесут свой рисунок на здание в своем регионе.

В экспертную комиссию Самарской области вошли представители творческих профессий, профильных государственных ведомств, врач:

Сергей Бурцев — заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области;
Игорь Галахов — руководитель управления главного архитектора Администрации городского округа Самара;
Сергей Кривчиков — заместитель директора Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» по культурно-спортивному направлению, режиссер фестиваля набережных «ВолгаФест»;
Юлия Кузовенкова — доцент кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», кандидат культурологии;
Светлана Малышева — декан факультета дизайна ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России;
Галина Черногаева — заместитель главного врача ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина» по анестезиологии-реанимации, кандидат медицинских наук.

Заявки принимаются до 7 августа на сайте Фестиваля www.formartpfo.ru.

Участниками конкурса могут стать молодые люди, профессионалы и любители стрит-арт искусства, от 16 до 35 лет. Победители региональных этапов представят свои готовые работы в финале, по его итогам выберут трех победителей. Они получат денежные призы, которые смогут использовать на развитие своих творческих проектов.

Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения на крупных объектах городской среды.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе и подачей заявки, участники могут обратиться в личные сообщения группы Агентства по реализации молодёжной политики vk.com/sammol, передает пресс-служба облправительства.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
22 июля 2020  18:13
Стульчики для кормления Peg Perego – особенности
 Для того чтобы правильно организовать место для кормления малыша, незаменим стульчик для кормления. Благодаря подобному удобному помощнику ребенок не будет... Социум
5
22 июля 2020  15:57
Будьте внимательны и осторожны!
23 июля в Самарской области ожидается гроза с сильным ветром
Будьте внимательны и осторожны!  Социум
161
22 июля 2020  14:31
Они будут оценивать работы самарских художников и определят победителя, который представит регион в финале и поборется за право стать лучшим в ПФО.
Определены эксперты Фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» от Самарской области
Они будут оценивать работы самарских художников и определят победителя, который представит регион в финале и поборется за право стать лучшим в ПФО.   Социум
187
Весь список

Здравоохранение
22 июля 2020  14:19
НСУ могут получать инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.
До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг
НСУ могут получать инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также граждане, пострадавшие от... Здравоохранение
182
22 июля 2020  13:26
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
 Умер мужчина без сопутствующих заболеваний. Здравоохранение
329
22 июля 2020  11:34
В Самарской области за сутки на 22 июля выявлены еще 52 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 22 июля выявлены еще 52 заболевших коронавирусом
  Умер еще один человек. Здравоохранение
417
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2616
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3482
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1966
Весь список
Туризм
22 июля 2020  17:39
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей.
Самарская область: повышение интереса к внутреннему туризму становится приметой времени
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей.  Туризм
52
22 июля 2020  09:27
Россиянам в Анталье пока будут доступны исключительно пятизвёздочные отели
Россиянам в Анталье пока будут доступны исключительно пятизвёздочные отели
В экономсегменте на курортах очень мало отелей решились на открытие.  Туризм
255
20 июля 2020  21:44
В общей сложности в рамках госпрограммы запланирована реализация более 20 проектов.
В Самарской области сформирована программа развития сферы туризма и гостеприимства
В общей сложности в рамках госпрограммы запланирована реализация более 20 проектов. Туризм
548
Весь список
Образование
22 июля 2020  13:45
Мишустин пообещал, что отказа от традиционных форм образования не будет
Мишустин пообещал, что отказа от традиционных форм образования не будет
Цифровые технологии могут быть лишь дополнением к нему. Образование
183
22 июля 2020  10:40
В Самаре начинается третий этап обучающих семинаров «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации»
Он стартует с 29 июля. Образование
322
21 июля 2020  17:37
Прошло очередное заседание штаба по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.
Педагогическое сообщество региона подвело итоги минувшего учебного года и готовится к новому
Прошло очередное заседание штаба по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.   Образование
745
Весь список

Культура
22 июля 2020  17:13
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции.
Самарский академический театр оперы и балета начал репетиции: в сентябре откроется 90-й, юбилейный сезон
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции.   Культура
80
21 июля 2020  23:02
Также он снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
На 35-м году жизни умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин
Также он снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".   Культура
456
21 июля 2020  16:36
22 июля в 16.00.
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
22 июля в 16.00.  Культура
1265
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3871
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1937
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1583
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
354
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
1393
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
893
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
7532
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4738
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
2112
Весь список
Самара - Город - курорт
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
1798
6 июля 2020  15:13
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
 На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами.  Самара - Город - курорт
759
30 июня 2020  11:30
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
 И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1175
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
550
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
671
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
751
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1135
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
669
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1023
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3871
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1937
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1583
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
579
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1485
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
1448
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2616
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3482
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1966
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
16253
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2387
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2465
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2260
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3211
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4273
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1874
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1316
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
1937
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2237
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2259
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
14820
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
27287
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
32280
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
28668
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
26048
Весь список
Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные