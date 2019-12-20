Определен список номинантов областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области

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Участниками мероприятия, которое проводилось уже в восьмой раз, стали представители региональных средств массовой информации – журналисты печатных изданий, Интернет-изданий, радиостанций и телеканалов, а также авторы циклов материалов в сети Интернет.Цель конкурса – поощрение творческой активности журналистов, участвующих в решении задач по социально-экономическому развитию Российской Федерации и Самарской области.Конкурс проводился в формате индивидуального соревнования журналистов в 12-ти тематических номинациях, отражающих освещение реализации национальных проектов страны, по пяти разделам: «Печатные издания»; «Телевидение»; «Радио»; «Интернет»; «Муниципальные средства массовой информации».Всего было подано более 160 заявок от 57 средств массовой информации, из них 60 участников из 30 муниципальных СМИ. Согласно подсчётам, самой популярной стала номинация «Реализация национального проекта «Демография» – она собрала 27 заявок. На втором месте – «Реализация национального проекта «Культура» – 26 заявок. 21 и 20 заявок соответственно подано в таких направлениях, как «Образование» и «Здравоохранение» соответственно.Для подведения итогов конкурса была образована конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Администрации Губернатора Самарской области, Самарского отделения Союза журналистов России, журналистского сообщества. Основными критериями оценки представленных на конкурс материалов были степень актуальности и социальной значимости темы, соответствие материала объявленным целям конкурса, достоверность и информационная насыщенность, глубина анализа представленной темы, общественная значимость содержания, уровень журналистского мастерства, яркость, оригинальность подачи материала.Публично имена победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского отделения Союза журналистов России «Золотое перо» будут названы 17 января 2020 года на торжественной церемонии, посвящённой празднованию Дня российской печати, передает пресс-служба облправительства.