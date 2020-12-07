Операторы просят не принимать новый закон о eSIM и не использовать технологию Ростелекома для подключения

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МегаФон, МТС и Вымпелком обратились в администрацию президента, правительство, Госдуму, Минюст, Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу с критикой законопроекта о дистанционной идентификации абонентов, передает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Законопроект предлагает использовать для идентификации абонентов, в том числе для подключения eSIM, единую биометрическую систему (ЕБС) Ростелекома. Она позволяет дистанционно заключать договор с оператором связи с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Но ключ к ней может быть получен только при личной явке.

Операторы считают, что из-за этого ухудшится клиентский опыт и возрастет продажа серых сим-карт. Развитие eSIM станет нецелесообразным, поскольку подключение будет зависеть от ЕБС. Компании развивают свои системы идентификации и настаивают на использовании простой электронной подписи через Госуслуги. Такое решение объясняется очень просто: в ЕБС зарегистрировано 150–300 тысяч пользователей, а в Госуслугах более 65 млн.

Также законопроект предполагает, что операторы будут вносить информацию о корпоративных абонентах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) Госуслуг.

Для оказания услуг оператор должен будет в течение минуты проверять сведения в ЕСИА. Обычным абоненты смогут привязать IMEI смартфона к ЕСИА и в случае потери или кражи обратиться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке устройства.

По оценкам операторов, в случае принятия закона в текущем виде, ежегодно каждый из них будет терять 10 млрд рублей. Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 9 декабря.

Фото: iphones.ru