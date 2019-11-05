Онкобольная девушка встретилась с братом, служащим в армии, после звонка Путину
5 ноября 2019 23:51
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У 19-летней жительницы Челябинской области Вилены Исламовой в 14 лет диагностировали лейкоз. После пятилетнего лечения медики оказались не в силах ей помочь, в итоге Вилена решила провести последние дни жизни дома. Последним ее желанием было увидеть брата, который служит в армии в другом регионе России.
"Со слов Вилены, ее отец 4 октября дозвонился на горячую линию президента России и попросил выполнить просьбу дочери, отпустить брата к ней. И это случилось: брата отпустили на десять дней. Он приехал к сестре, пробыл у нее дней шесть — остальные дни заняла дорога. Но в субботу, брат к тому времени уже уехал, Вилены не стало…" — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что брата также должны отпустить и на похороны сестры.
По словам Майоровой, Вилена приезжала в "Искорку" с подругой Юлией в октябре за лекарствами, она думала, что у нее есть еще полгода, и ей предложили куда-нибудь поехать.
"Вилена ответила, что да, хотела бы побывать в Казани или Санкт-Петербурге. <…> Мы даже нашли того, кто сможет встретить девушку в Казани, <…> но Вилене резко стало плохо: уже 24 октября она звонила и сказала, что не может ходить", — пояснила она.
Тогда, по словам Майоровой, было принято решение купить девушке коляску, которая была доставлена к ней домой, но 2 ноября Вилена умерла.
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