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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Его слова передает РИА Новости.

Онищенко отметил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране.

«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — поделился он.

При этом депутат отметил, что в предыдущие года ситуация немного смягчалась, так как в крупных городах люди улетали за рубеж.

Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, добавил Онищенко. Он обратил внимание на то, что подобной практики в мире не существует, а в России она появилась не так давно.

«Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами», — подчеркнул он.

Вместо новогодних праздников депутат предложил сделать выходным днем 31 декабря, так как «все равно никто не работает».

В 2021 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с предложением сократить первый рабочий день после новогодних праздников. До этого продлить новогодние каникулы на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом предложила партия «Коммунисты России».